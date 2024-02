“Think Safe!”: è sempre più un successo La due giorni riminese continua a crescere nell’interesse delle aziende nazionali e internazionali. Novità in vista per l’edizione di maggio 2024

Rimini, 10 febbraio 2024 – Si è chiusa ieri la quarta edizione di “Think Safe!”, il convegno nazionale dedicato ai responsabili della Sicurezza, della Salute e dell’Ambiente e a quelli della Prevenzione e della Protezione di grandi e grandissime aziende nazionali e multinazionali. L’appuntamento, organizzato per l’8 e il 9 febbraio dal riccionese Francesco Sgaramella, esperto in Sicurezza a livello nazionale e da SicurLav Abruzzo in collaborazione con Sicurezza Comportamentale e Virtual Safety Lab si è tenuto nella ormai consueta cornice dell’hotel Mercure Artis di viale Vespucci.

I temi al centro dell’attenzione della due giorni sono stati quelli canonici: sicurezza, protezione, prevenzione, aggiornamenti legislativi, sanzioni, psicologia del lavoro, ecc. tuttavia trattati in maniera moderna e vivace come solo gli esperti presenti al “Think Safe!” sanno fare. In questo senso, è stato particolarmente apprezzato l’intervento dell’avvocato Pietro Maria di Giovanni, editorialista e autore di libri per il Sole 24 Ore, che ha parlato del Modello 231 (documento che descrive una serie di procedure aziendali volte a garantire la prevenzione della commissione di reati), in maniera approfondita e brillante. “Sembra proprio che la nostra formula fatta di scambi d’informazioni, tavoli di lavoro, realtà virtuale e creatività piaccia sempre di più – afferma Francesco Sgaramella, visibilmente soddisfatto per il nuovo successo dell’iniziativa. – Abbiamo avuto tra i nostri corsisti i rappresentanti della sicurezza di aziende conosciute a livello internazionale, oltre che italiano. Solo per fare qualche nome: Amazon Italia, Pfizer Italia, Edison Energia, Ansaldo, la scuderia di Formula 1 Alpha Tauri di Faenza e poi realtà magari meno conosciute ma importantissime come la Sogin, la società di Stato incaricata di dismettere e mettere in sicurezza le centrali nucleari italiane e la Socotec Italia di Avellino, uno dei principali operatori europei nel testare, ispezionare e certificare il settore delle infrastrutture. Se assommiamo questi e altri nomi intervenuti a questa due giorni con quelli delle altre edizioni, possiamo dire di aver “insegnato” sicurezza al Gotha aziendale italiano ed europeo”.

Brillano per la loro assenza le realtà del riminese. “Noi siamo contenti lo stesso. L’edizione in programma il 23 e 24 maggio sta già riscuotendo un enorme successo in fase di adesione. Quel che più importa, è che noi si riesca a trasmettere la cultura della sicurezza a sempre più persone e imprese per salvaguardare il maggior numero di lavoratori possibili”.

Durante il convegno sono state messe le basi per un progetto motivazionale alla Sicurezza gestito dallo stesso Sgaramellae Daniele Cassioli, atleta non vedente, 25 volte campione del mondo nello sci nautico che nel 2019 ha fondato Real Eyes Sport, un’associazione sportiva no-profit che ha come mission l’avvicinamento dei bambini con minorazione visiva all’attività motoria. Infine, per il prossimo “Think Safe!” del 23/24 maggio, si preannunciano alcune novità, compresa una possibile Jam Session musicale che vedrà coinvolti numerosi partecipanti…

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione