Un punto a testa tra Tre Penne e Juvenes/Dogana

1’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Juvenes/Dogana 1-1 Tre Penne

Juvenes/Dogana (4-3-3)

Gentilini; Cevoli, Manfroni, Valentini, Giacomo Borghini; Colonna (22’st Michelotti), Merli, Pasolini; Pasquinelli, Stella (28’st Gianmaria Borghini), Benedetti (42’st Salvemini)

A disposizione: Broccoli, Ronci, Raschi, Meluzzi, Baldazzi, Tumidei

Allenatore: Manuel Amati

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Vandi, Barretta, Rosini, Poggi (24’st Lombardi); Scarponi (39’st Stellato), Righini, Gai; Dormi, Pieri (17’st Badalassi), Ceccaroli (25’st Cecchetti)

A disposizione: Dalla Libera, A. Gasperoni, L. Gasperoni, Zeka, Giovagnoli

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Ilie

Assistenti: Salvatori – Morisco

4° Ufficiale: Hafidi

Ammoniti: 41’pt Barretta (TP), 14’st Righini (TP), 42’st Cevoli (JD)

Marcatori: 10’st Pieri, 16’st Colonna

MONTECCHIO – Tre Penne e Juvenes/Dogana si dividono la posta in palio: succede tutto nella ripresa con la rete del vantaggio di Pieri e il gol del pari biancorosso di Colonna.

Le due formazioni danno vita a un primo tempo poco spumeggiante, la prima occasione arriva solo al quarto d’ora con Benedetti che calcia con il mancino sul palo più lontano, ma la conclusione termina fuori. Alla mezza’ora il Tre Penne ha due chance direttamente da punizione con Righini: la prima viene respinta da Gentilini coi pugni, la seconda non scende abbastanza per impensierire il portiere avversario. Il Tre Penne prova a colpire di rimessa, ripartenza di Gai per Pieri che prova il tocco sotto ma Gentilini è attento e si fa trovare pronto. Un minuto più tardi, al 42’, la Juvenes potrebbe sbloccarla con Colonna che trova la deviazione di Migani.

Nella ripresa la prima azione si registra dopo soli 50’’: Cevoli mette in mezzo per Stella che schiaccia di testa a lato. I biancazzurri di Città trovano il gol dell’1-0 al 10’: Vandi arriva sulla linea di fondo e mette in mezzo il pallone per Pieri che in scivolata segna il primo gol stagionale del Tre Penne. Il vantaggio del Tre Penne dura solo 6’ perché poi Colonna si inventa il classico gol della domenica: girata di controbalzo che batte inesorabilmente Migani. E i ragazzi di Manuel Amati continuano a premere sull’acceleratore, le due occasioni più ghiotte sono al 36’ con Gianmaria Borghini che serve con un colpo di testa Benedetti che calcia di collo pieno e centra il palo; e due minuti dopo proprio Gianmaria Borghini da corner svetta più in alto di tutti, trovando il salvataggio sulla linea di Scarponi. Il Tre Penne tenta fino alla fine di trovare il gol del sorpasso e dei tre punti, ma al triplice fischio il finale recita 1-1. Nella seconda giornata di campionato, in programma domenica 24 settembre alle 15 sul campo di Montecchio, i ragazzi di Stefano Ceci se la vedranno con la neonata San Marino Academy Under 22.