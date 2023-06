Wimbledon ladies, testa a testa Sabalenka-Swiatek

Riuscirà Elena Rybakina a concedere il bis dopo lo splendido exploit del 2022? Ci può assolutamente stare perchè la tennista russa naturalizzata kazaka, arriva da un 2022 decisamente importante che le ha permesso di crescere ulteriormente. Rappresenta senza alcun dubbio una delle atlete più accreditate ad alzare nuovamente il trofeo che si disputa sull’erba londinese, anche se per le quote wimbledon sul tennis in realtà le favorite sono principalmente Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, entrambe con una quota di 4.80 contro il 5.35 della Rybakina.

Secondo gli esperti del settore, la vincitrice dell’edizione 2023 uscirà da questo terzetto di tenniste, essendo peraltro le atlete che vanno per la maggiore e che hanno anche una consolidata esperienza sulla superficie di Wimbledon. Sono le prime tre del ranking mondiale, la polacca Swiatek leader con 8940, seguita dalla bielorussa Sabalenka a 8012 e dalla kazaca Rubakina a 5090, con quest’ultima particolarmente quotata a Londra proprio per la sua affidabilità su questa superficie particolarmente veloce e spettacolare.

Tra le novità dell’edizione 2023, riferita al torneo femminile, ce n’è una relativa all’abbigliamento. Già verso la fine dell’edizione 2022 era stata comunicata una variazione della ferrea regola relativa all’abbigliamento bianco. Da quest’anno infatti le ragazze avranno la possibilità di indossare pantaloncini di colore medio/scuro e non bianco candido come da tradizione centenaria, mentre per gli altri indumenti ed accessori sono state confermate le regole già in vigore.

L’altra novità è invece sempre al femminile, ma investe la manifestazione nel suo complesso. Questa edizione segnerà il 50° ed ultimo anno di Gerry Armstrong come Arbitro ufficiale a Wimbledon. Al suo posto ci sarà infatti Denise Parnell, ex tennista professionista e da tempo arbitro internazionale, avendo ricoperto l’importante ruolo di Assistente Arbitro sui campi londinesi sin dal 2006. Dalla prossima edizione, quella del 2024, assumerà il ruolo di Arbitro dal 2024.