1.052 PERSONE IDENTIFICATE E 728 VEICOLI CONTROLLATI DAI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA IN OCCASIONE DEI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DURANTE IL FINE SETTIMANA

Provincia di Bologna: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato centinaia di persone e altrettanti veicoli nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio durante il fine settimana, con particolare attenzione alla sicurezza stradale in città e provincia. Nella circostanza, le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Imola e della Tenenza di Medicina impiegate sul territorio, sono state dislocate lungo le strade delle aree residenziali, industriali e artigianali, nonché nelle principali arterie stradali di comunicazione all’interno dei Comuni di Medicina, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme e Dozza, identificando nel corso del servizio un centinaio di persone e controllando una ventina di autovetture e 7 esercizi pubblici. Durante i posti di controllo alla circolazione stradale, diversi automobilisti sono stati sottoposti all’accertamento del tasso alcolemico tramite etilometro in dotazione, all’esito del quale sono risultati in regola con le normative imposte dal Codice della Strada.