1° Trofeo Moto d’Acqua Repubblica di San Marino. Le premiazioni a “Pescare Show”

Una grande affluenza di visitatori si sono recati allo stand Aquabike San Marino. Presente il Comandante della Capitaneria di Porto Rimini C.F. ( CP) Ottavio Cilio. i Ragazzi della Fondazione Centro Anch’io. il Dott. Francesco Nespola di Batticinque il Presidente commissione Moto d’Acqua Dott. Mirko Spoto della Federazione Italiana Motonautica. il Presidente Emilia Romagna della Federazione Italiana Motonautica Dott. Enrico Sirri, tanti presenti e appassionati provenienti da tutte le regioni. ” Siamo contentissimi” afferma il Presidente Walter Nanni ” non solo per l’affluenza dei visitatori le presenze i contatti, ma anche per le relazioni che continuano a crescere e la stima che stiamo ricevendo da parte delle istituzioni. Questo Primo Trofeo segna l’inizio di un percorso socio sportivo, vogliamo attirare molti ragazzi, disponiamo moto e le mettiamo a disposizione di chi vuole avvicinarsi a questo magnifico Sport.

Ufficio Stampa Aquabike San Marino

Domenica 9 Febb si sono svolte le premiazioni di tutte le categorie del 1° Trofeo Moto d’Acqua Repubblica di San Marino alla fiera di Rimini nell’edizione ” Pescare Show”.