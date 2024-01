I Carabinieri hanno tratto in arresto ieri mattina un 43enne proveniente dall’Est Europa e residente in un residence di Rimini. L’uomo, entrato in Italia con un visto turistico, è accusato di possesso di droga con l’intento di spaccio. Durante la perquisizione del suo appartamento, i Carabinieri hanno trovato 35 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.

Al momento, l’uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, anziché in carcere.