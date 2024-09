14 settembre 1944 a Coriano si combatte la battaglia più sanguinosa con il paese distrutto  per il superamento della Linea Gotica

Sabato sfilata di mezzi militari per il XXIII Raduno de La linea gialla, presentazione del libro di Daniele Susini e una camminata raccontata lungo i sentieri di guerra

Coriano, 11 settembre 2024 – Sabato 14 settembre sfileranno nel centro di Coriano oltre 40 mezzi di ricognizione leggeri risalenti alla seconda guerra mondiale di cui 2 autocarri americani, motociclette e sidecar condotti da un equipaggio composto da circa un centinaio di collezionisti in uniforme militare provenienti da tutta Italia per partecipare al XXIII Raduno de “ La linea gialla”. La sfilata e la sosta dei veicoli in via Garibaldi con sosta in piazza Don Minzoni dalle 9.30 alle 10.30 organizzata dall’Automobile Club San Marino e patrocinata dall’amministrazione comunale, farà la sua prima tappa a Coriano per poi proseguire a Carpegna e Novafeltria. L’ingresso dei mezzi a Coriano sarà accompagnato da un picchetto di cornamuse, a seguire la deposizione di una corona d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre. Il monumento, eretto nel 1973 su progettazione e realizzazione dello scultore istriano Vittorio D’Augusta e dell’ingegnere Pino Ferri, è stato recentemente riqualificato e commemora le vittime delle guerre mondiali – soldati, civili, vittime ignote- suggerendo con la sua ampia concavità il silenzio del ricordo.

Il centro di Coriano custodisce un altro ricordo del passaggio della seconda guerra mondiale. Sulla parete laterale del teatro CorTe è apposta una lapide in ricordo delle circa 200 vittime civili corianesi morte durante i bombardamenti e i combattimenti per lo sfondamento della Linea Gotica.

“Il 14 settembre è una data profondamente importante per la comunità corianese perchè nel 1944 si combatté la più aspra battaglia di sfondamento della Linea Gotica da parte dell’Ottava Armata Alleata Inglese per liberare la città di Rimini – afferma l’assessore agli Eventi e Promozione del territorio, Anna Pazzaglia-.L’intero paese di Coriano fu più volte bombardato e distrutto. In questa giornata vogliamo rendere omaggio a tutte le vittime corianesi e ai soldati di varie nazionalità che persero la vita durante quei tragici giorni con conferenze e camminate documentate nei luoghi più significativi del nostro territorio.”

Dopo il passaggio dei mezzi de La Linea gialla seguirà la presentazione del libro del saggista e ricercatore Daniele Susini in dialogo con Maurizio Casadei “Vittime e carnefici.Le stragi nazifasciste lungo la Linea Gotica Orientale” alla biblioteca comunale G.A. Battarra, ore 10.30. L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri “Gotica 80” in occasione dell’80esimo anniversario dello sfondamento della Linea Gotica.

La giornata proseguirà con una camminata raccontata alle 16.30 lungo i sentieri di guerra della Linea Gotica con punto di ritrovo al centro Giovani di via Piane, 100.

Al rientro verranno proiettate fotografie e video a cura di Maurizio Montanari.

A seguire apericena con quota di partecipazione di 10 euro.

Per informazioni: Associazione Benessere Le Saline, tel.338/1596464.

Fino al 30 settembre rimane visitabile nella sala della biblioteca comunale la mostra fotografica “ Coriano e la Seconda Guerra Mondiale”.Dalla fine del primo conflitto mondiale all’avvento del fascismo, i principali accadimenti che si avvicendarono a Coriano, sono raccolti in una sequenza di 20 pannelli documentali e numerati per fornire al visitatore un inquadramento storico generale che portò allo sfondamento della Linea Gotica.

La mostra è ad ingresso libero ed aperta nei giorni e orari d’apertura della Biblioteca “ G.A. Battarra” in via M.L.King, 13 – Coriano.

Lunedì 8.30-13.30, martedì e mercoledì 14.00-19.00, giovedì 8.30-13.30, sabato 8.30- 12.30.

Comune di Coriano