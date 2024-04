15enne scomparso a Bologna ritrovato alla Stazione di Rimini

Durante i servizi di sorveglianza, gli agenti hanno notato un giovane che sembrava confuso e infreddolito, vagare senza meta nei pressi della stazione. Lo hanno quindi portato in ufficio dove lo hanno tranquillizzato e gli hanno dato qualcosa da mangiare. Attraverso il Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria di Bologna, è emerso che il padre del giovane era al momento presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per denunciare la sua scomparsa. Gli agenti hanno messo in contatto padre e figlio tramite videochiamata, rassicurando il padre preoccupato che ha potuto riabbracciare il ragazzo più tardi già la sera stessa.