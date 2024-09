163.558 SPETTATORI NEL WEEKEND, È RECORD PER IL GRAN PREMIO RED BULL DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI

Misano World Circuit, 8 settembre 2024 – Il gran premio dei record: 163.558 spettatori nel weekend! Alla ventesima edizione consecutiva il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini supera l’edizione

2019 e riporta l’evento sui livelli più alti raggiunti prima delle restrizioni sofferte nel 2020 e 2021, aumentando di oltre 20mila le presenze dell’edizione 2023. Nel dettaglio: 28.646 spettatori venerdì, 45.234 sabato e 89.678 domenica.

Non finisce qui: ora l’appuntamento è fra due settimane, quando la Motor Valley ospiterà a Misano World Circuit anche il Gran Premio dell’Emilia-Romagna.

DICHIARAZIONE DEI PROMOTORI REPUBBLICA SAN MARINO, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNI DELLA RIVIERA DI RIMINI E MISANO WORLD CIRCUIT. 2.000.000 DI PRESENZE DAL 2007.

“È stata una edizione straordinaria, all’altezza delle migliori di questi venti gran premi consecutivi che abbiamo promosso sul territorio. Sommando i numeri degli ingressi di questi anni, oggi abbiamo superato quota 2.000.000, un traguardo solo rallentato nelle edizioni 2020 e 2021, ora di nuovo in forte crescita.

Lo sport ha l’incredibile virtù di sapersi sempre rilanciare sulla spinta dei grandi talenti che ne sono protagonisti e la passione popolare completa eventi come il Gran Premio di San Marino e della Rimini. Siamo molto soddisfatti dei numeri di un’intera settimana che ha sostenuto anche l’economia del territorio, ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al successo organizzativo e in particolare le forze dell’ordine, oggi sottoposte ad uno sforzo particolare per via del grande flusso di gente in ingresso e in uscita da Misano”.

OLTRE 300 OPERATORI DELL’INFORMAZIONE IN SALA STAMPA

Ampia risposta da parte del mondo dell’informazione, con le oltre 300 presenze registrate in sala stampa. A giornalisti della carta stampata, del web e delle televisioni, nazionali ed internazionali, si aggiungono fotografi, video operatori e addetti stampa dei team, per una copertura mondiale dell’evento.

PREMIAZIONI

Moto3: winning Constructor Andrea Albani Managing Director Misano World Circuit, 3rd Place Luca Colaiacovo Misano World Circuit President, 2nd Place Paolo Michelotti President of the San Marino Motorcycle Federation, Winner Fabrizio Piccioni Major of Misano Adriatico

Moto2: Winning Constructor Massimiliano Piffaretti Red Bull athlete Wakeboard, 3rd Place Pedini Amati Minister of Tourism Republic of San Marino, 2nd Place Giammaria Manghi Undersecretary for Sport of the Emilia-Romagna Region, Winner Jorge Viegas FIM President

MotoGP: Winning Constructor Moonryde Red Bull athlete Gamer, 3rd Place Andrea Corsini Councilor for Tourism of the Emilia-Romagna Region, 2nd Place Jorge Viegas FIM President, Winner Rossano Fabbri Secretary of State for Sport Republic of San Marino

PARATA DI VIP

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che, nel corso del weekend, si sono visti in giro nel paddock e nei box. Oltre a Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Kimi Antonelli, presenti anche la schermitrice, argento a Parigi,Francesca Palumbo, e il campione di enduro Andrea Verona.

La bandiera a scacchi al traguardo della MotoGP è stata sventolata dal rapper Emis Killa .

A Misano, dopo Borghese e Valbuzzi, anche lo chef Massimo Bottura, le attrici Pilar Fogliati e Desirée Popper, gli attoriLeo Gassman, Matteo Martari Nicolas Vaporidis e Pierpaolo Spollon.

La dj Lee Ann Roberts si è esibita sul podio della MotoGP. Dal mondo della notte anche il dj Geofromhell.

In questa edizione Dorna ha concentrato a Misano World Circuit anche una élite di content creators (sette milioni di followers solo su Youtube) per diffondere, sui social, immagini e contenuti della MotoGP e del territorio.

FAN ZONE PRESA D’ASSALTO PER IL SATURDAY PARTY BY NAMELESS FESTIVAL

Un’autentica marea di gente ha preso parte, ieri sera, alSaturday Party evento targato Red Bull che, in collaborazione con il Namelass Festival, ha portato in consolle il noto dj svedese Axwell, oltre a Gladde Paling, Klaus, Pekka, Padma San e Danilo Seclì.

SI AMPLIANO ANCORA GLI SPAZI: NEL WEEKEND IL DEBUTTO POSITIVO DEL PADDOCK 4

Nel weekend del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini anche il debutto del paddock 4, ampliamento del paddock nella zona adiacente al Centro Medico. La nuova area ha ospitato il paddock della MotoE e ha aperto un nuovo accesso nei pressi dello stadio Santamonica, proseguendo l’opera di trasformazione del circuito in un grande parco del motorsport.

FRA DUE SETTIMANE IL GRAN PREMIO DELL’EMILIA-ROMAGNA

Proseguono le prevendite per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna in programma dal 20 al 22 settembre a Misano World Circuit. Biglietti in vendita sulla piattaforma TicketOne e sul sito misanocircuit.com

DOMANI I TEST MOTOGP

Domani a Misano World Circuit sono in programma i test di MotoGP che si svolgeranno a porte chiuse.

RISULTATI

MotoGP: 1. Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP), 2.Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), 3. Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team)

Moto2: 1. Ai Ogura (MT Helmets MSI), 2. Aron Canet (Fantic Racing), 3. Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Teams)

Moto3: 1. Angel Piqueras (Leopard Racing), 2. Daniel Holgado (Red Bull Gas Gas Tech3, 3. Ivan Ortola (MT Helmets MSI

Tutti i risultati sportivi su www.motogp.com