17a riunione plenaria Global Forum OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali in Paraguay. Per San Marino ha partecipato la dott.ssa Stefania Meloni, Direttore dell’Ufficio Centrale di Collegamento (CLO)

17a riunione plenaria Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

Si rende noto che, dal 26 al 28 novembre 2024, ad Asunción, in Paraguay si è svolta la 17a riunione plenaria del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali con il tema “Far progredire la trasparenza fiscale attraverso una maggiore efficacia: uno sguardo al futuro”.

La 17a riunione plenaria, che segna il 15° anniversario della creazione del Global Forum nella sua forma attuale, ha riunito quasi 400 partecipanti provenienti da 103 giurisdizioni e 9 organizzazioni internazionali. L’ampia partecipazione dimostra l’impegno continuo e condiviso della comunità internazionale nel contrastare l’evasione fiscale attraverso la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni (EOI) a fini fiscali.

Durante il meeting il Global Forum ha accolto con favore la conclusione del processo che ha visto la formalizzazione degli impegni assunti da 63 membri del Global Forum per adottare le misure necessarie per implementare il CARF (Crypto Asset Reporting Framework) in tempo utile per iniziare gli scambi nel 2027 o al più tardi nel 2028. Ciò include la creazione di quadri giuridici nazionali e internazionali appropriati per l’attuazione del CARF nonché le soluzioni tecniche per gli scambi.

Questo provvedimento estenderà lo scambio automatico di informazioni fiscali dal settore finanziario tradizionale ai fornitori di servizi di cripto valute e offrirà ai membri del Global Forum un nuovo potente strumento per affrontare un rischio emergente per le entrate fiscali e per la trasparenza in linea con quanto richiesto dal G20.