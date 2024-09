1944-2024: proseguono gli eventi corianesi per l’80° anniversario del superamento della Linea Gotica Mercoledì 4 settembre incontro con Andrea Montemaggi

Coriano, 2 settembre 2024 – Mercoledì 4 settembre alle ore 18.00 il prof. Andrea Montemaggi terrà alla biblioteca comunale “G.A. Battarra” la conferenza “Settembre 1944: a Coriano si decidono le sorti dell’Europa orientale”. L’appuntamento con lo storico e presidente del Centro internazionale di Documentazione sulla Linea Gotica “Amedeo Montemaggi”, moderato dal generale Giovanni Ramunno, sarà occasione per entrare nel vivo delle vicissitudini che segnarono e devastarono Coriano in particolare, tra il 4 e il 14 settembre 1944, di due sanguinose battaglie sostenute dagli alleati sulla via di Rimini per lo sfondamento della Linea Gotica.

La conferenza di Montemaggi è il penultimo appuntamento del ciclo di incontri di ‘Gotica 80’, rassegna organizzata dall’Amministrazione con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Faleristica e patrocinata dal Ministero della Difesa e dalla Regione Emilia-Romagna in occasione dell’80esimo anniversario del superamento della Linea Gotica.

Sabato 14 settembre seguiranno il XXIII raduno de “ La linea gialla”, sfilata e sosta di veicoli militari dalle 9.30 in piazza Don Minzoni e alle 10.30 nella sala della biblioteca la presentazione del libro “ Vittime e carnefici. Le stragi nazifasciste lungo la Linea Gotica Orientale” a cura della Associazione nazionale Vittime Civili di Guerra con la partecipazione dell’autore, Daniele Susini.

Alle 16.45 si svolgerà una camminata raccontata lungo i sentieri di guerra della Linea Gotica con punto di ritrovo al centro Giovani di via Piane, 100. Al rientro proiezione di fotografie e video a cura di Maurizio Montanari.

A seguire apericena con quota di partecipazione di 10 euro. Per informazioni: Associazione Benessere Le Saline, tel.338/1596464.

Tutti gli eventi di Gotica 80 sono ad ingresso libero.

