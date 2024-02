20 anni fa morì Pantani, per la Procura non fu omicidio. L’inchiesta a Rimini verso una terza richiesta di archiviazione

La prossima settimana saranno 20 anni dalla morte di Marco Pantani e con l’anniversario, probabilmente, arriverà anche la richiesta di archiviazione della terza indagine della Procura di Rimini sulla scomparsa del campione di ciclismo.

Pantani fu ritrovato cadavere il 14 febbraio del 2004 in una stanza del residence ‘Le Rose’ di Rimini e per la terza volta in 20 anni gli inquirenti sono giunti alla stessa conclusione: non fu omicidio.

L’indagine del procuratore Elisabetta Melotti e del sostituto Luca Bertuzzi non è ancora formalmente trasmessa all’ufficio gip come richiesta di archiviazione, ma elementi nuovi non sarebbero emersi.

Ansa