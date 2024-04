2024: Iper La grande i festeggia 50 anni vissuti insieme ai suoi clienti con una campagna firmata inTesta

Un film suggestivo per raccontare un viaggio emozionante attraverso le decadi dal 1974, anno della fondazione del primo ipermercato, ad oggi.

Milano, 26 aprile 2024 – Iper La grande i è il primo ipermercato italiano, fondato nel 1974 da Marco Brunelli, e oggi rappresenta una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata. Un brand che da sempre si rinnova nell’offerta e nella ricerca dei prodotti d’eccellenza per proporre ai propri clienti un’esperienza di spesa ogni giorno diversa e alla portata di tutti, perché vicina alla vita delle persone.

È da questo presupposto che nasce la nuova campagna, firmata inTesta, dedicata alla celebrazione del 50esimo anno di attività dell’insegna.

Il compleanno è il giorno in cui si celebra la propria nascita: una ricorrenza che normalmente avviene una volta all’anno. Ma non per Iper, che si rinnova ogni giorno. Perché, in Iper, ogni giorno è nuovo e sorprendente, grazie alle tantissime proposte sempre diverse e alle produzioni artigianali freschissime. Nel 2024 Iper La grande i non festeggia semplicemente i suoi primi 50 anni, ma tantissimi giorni speciali vissuti insieme ai suoi clienti.

L’idea creativa si sviluppa attraverso un viaggio che, dal 1974 a oggi, ripercorre le tappe fondamentali del primo ipermercato italiano dal punto di vista dei suoi clienti, attraverso quei gesti quotidiani che, oggi come allora, mostrano il rapporto di fiducia e familiarità tra Iper La grande i e le persone.

Iper è una certezza in ogni momento di vita: presente fin dai gustosi ricordi di infanzia, è la soluzione ideale per quando si cresce, un alleato prezioso nelle occasioni importanti, ma anche un modo semplice e accessibile per festeggiare i momenti speciali di tutti i giorni.

In 50 anni molte cose sono cambiate, ma non la capacità di Iper La grande i di interpretare con attenzione e sensibilità le tendenze e i bisogni delle persone, rimanendo un punto di riferimento nella quotidianità come nelle occasioni speciali.

A sottolineare l’atmosfera, la colonna sonora del film è ‘Meravigliosa Creatura’ di Gianna Nannini, un brano che trasmette non solo l’italianità del brand, ma anche la passione, visibile ogni giorno all’interno dei suoi punti vendita. Meravigliose, infatti, sono le produzioni degli esperti panettieri, pasticcieri o gastronomi, le nuove creazioni a opera degli chef dei ristoranti Iper, meraviglioso è l’assortimento degli ipermercati, che si tratti della vasta selezione di prodotti destinati alla tavola dei suoi clienti o alla casa e al tempo libero.

La produzione è di Sala Giochi e la regia di William 9 che, con eleganza e sensibilità, ha ricreato un emozionante viaggio nel tempo tra Punti vendita Iper e situazioni di vita vissuta, raccontando la storia di Iper attraverso la storia degli italiani.

Il film sarà on air dal 26 aprile con formati video da 60”, 30” e 15” su tv, radio, digital e social e avrà una declinazione stampa dedicata.

