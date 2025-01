2025: Un anno di opportunità per il turismo a Rimini. La dichiarazione del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

“Grazie a un calendario favorevole, con l’Epifania che cade nella giornata di lunedì, il 2025 si apre all’insegna dei ponti d’oro che trainano il turismo e che vedono molti italiani, anche in questi giorni, concedersi qualche giorno di vacanza.

Dopo la cartolina estiva di questi giorni di passaggio d’anno, prosegue di slancio l’andamento favorevole delle prenotazioni di inizio 2025 con un weekend dell’epifania che permette di riposare dal 4 al 6 gennaio e che si annuncia molto positivo per gli hotel riminesi, con un trend anche migliore rispetto allo scorso anno, quando pure cadeva di sabato, anche grazie alla concomitanza di eventi sportivi come la IBSA NextGen Cup, evento di punta della Rimini Basket Week.

Ma il weekend alle porte, è solo il primo di un anno particolarmente fortunato, che consente di programmare molte date per sfruttare a pieno le occasioni offerte dai giorni festivi e prenotare in anticipo le vacanze. Si prosegue con San Valentino, che cade di venerdì, e che si annuncia come un lungo weekend attrattivo per Rimini, in particolare per le proposte di pacchetti con Spa e scoperte culturali e gastronomiche.

Il mese più adatto per le gite, però, sarà aprile: Pasqua si festeggerà infatti il 20, cadendo quindi ‘avanti’ nel calendario, quando la concorrenza della montagna si fa sentire di meno, mentre la Festa della liberazione cadrà cinque giorni dopo, di venerdì, dando quindi la possibilità di fare un altro weekend lungo d’oro. Organizzandosi per tempo e con tre giorni di ferie dal 22 al 24 aprile, si potranno avere addirittura 9 giorni liberi consecutivi.

Le occasioni per programmare ‘ponti d’oro’ proseguono con il primo maggio, che cade di giovedì, la Festa della Repubblica e l’Immacolata concezione, entrambe di lunedì, e Ferragosto, di venerdì.

Un calendario ricco di ponti, come non capita spesso, occasioni da cogliere rimboccandosi le maniche con tutta la filiera dell’accoglienza impegnata a non farsi sfuggire tutte le leve per essere attrattivi, accoglienti e innovativi e guardare al 2025 con grande ottimismo, sapendo però che c’è tanto da fare. Un lavoro che porteremo avanti con uno sguardo sempre più internazionale, se vogliamo davvero volare sempre più in alto. A partire dall’aeroporto Fellini che nel 2025 giocherà un ruolo ancor più centrale per la nostra offerta turistica che, con le rotte già annunciate, può vantare una serie di collegamenti come non accadeva da anni e alle quali si abbineranno azioni di promozione. Anche in questo caso l’obiettivo chiama lavoro di squadra e la collaborazione più estesa tra istituzioni e operatori turistici. Il calendario fortunato del 2025 rappresenta in questo senso un’occasione per cercare di mettere a frutto l’ambizione, sulla quale siamo impegnati da anni, di consolidare la nostra centralità sui mercati turistici diventando sempre più attrattivi e collegati al resto del mondo”.

Comune di Rimini