22 marzo, giornata mondiale dell’Acqua Costa Edutainment accanto a OXFAM

In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, che si celebra il 22 marzo, Costa Edutainment è accanto a Oxfam Italia per portare 500.000 litri di acqua pulita a 1.800 persone coinvolte in emergenze umanitarie nel mondo.

L’acqua è un elemento naturale che per Costa Edutainment costituisce un fil rouge per tutte le strutture gestite, dagli Acquari di Genova, Cattolica e Livorno, al parco Oltremare. Può un mezzo di aggregazione e divertimento come nei parchi acquatici Aquafan e Caravelle, ma è soprattutto una risorsa naturale, una ricchezza da preservare e utilizzare con grande responsabilità.

L’iniziativa si propone di offrire un aiuto concreto a persone – soprattutto a donne e bambini – che, in gravi situazioni di emergenza o crisi, rischiano di ammalarsi o addirittura morire a causa dell’’uso di acqua sporca.

“Siamo felici di poter contribuire a fornire 500.000 litri di acqua a chi vive in situazioni drammatiche e di emergenza. Grazie al supporto di Oxfam raggiungeremo famiglie colpite da crisi umanitarie gravissime, esposte continuamente a malattie ed epidemie, costrette a bere e utilizzare acqua sporca, mettendo a rischio la propria vita – afferma Simona Bondanza, Sustainability Manager di costa Edutainment -. L’inizio dell’alta stagione nei nostri parchi rappresenta anche un’occasione di sensibilizzare i visitatori sull’uso responsabile dell’acqua, risorsa sempre più rara e preziosa, essenziale per la vita”.

In tutti i parchi del gruppo verranno esposti materiali di comunicazione che informeranno il pubblico del progetto, sensibilizzandolo sul tema dell’accessibilità dell’acqua pulita e potabile e sulla necessità sempre più impellente di un consumo attento e consapevole da parte di tutti e lo inviteranno a contribuire personalmente attraverso una call to action diretta alla campagna di raccolta fondi sms lanciata da Oxfam.

About Costa Edutainment

In circa trent’anni di attività, Costa Edutainment ha consolidato il suo impegno in sostenibilità con l’obiettivo di produrre impatti sociali ed ambientali positivi nei territori in cui opera e, laddove possibile, anche in Paesi lontani. In tal senso, all’impegno nella tutela e nella conservazione della biodiversità, si affianca un percorso di riduzione dell’impronta ambientale oltre che un’importante azione di divulgazione sul rispetto degli ecosistemi, sui cambiamenti climatici, cui si aggiunge la crisi delle risorse idriche, in particolare in situazioni di crisi.

About Oxfam

Oxfam è un movimento globale di persone che lavorano in Italia e in 84 paesi del mondo per combattere la disuguaglianza ed eliminare l’ingiustizia della povertà. Insieme, salviamo le vite nelle emergenze umanitarie, realizziamo con le comunità locali attività di sviluppo sostenibile, proponiamo stili di vita responsabili, facendo pressione per regole più giuste, che combattano la disuguaglianza e tutelino i più poveri e vulnerabili, venendo incontro alle esigenze dei consumatori e dell’ambiente. Nell’ultimo anno Oxfam a livello globale ha aiutato 15,5 milioni di persone nel mondo, di cui il 51% donne e bambine, il 32% giovani e il 3% persone con disabilità. 11,5 milioni sono stati aiutati nell’ambito del programma di risposta umanitaria. Con oltre 80 anni di esperienza alle spalle, Oxfam è leader mondiale nel portare acqua e servizi igienico sanitari nelle emergenze, garantendo soluzioni efficaci nelle condizioni più difficili.

Ufficio stampa

