24ENNE ITALIANO DENUNCIATO DAI CARABINIERI: IN CASA UNA SERRA INDOOR E UNA PIANTA DI MARIJUANA

Crevalcore (BO): I Carabinieri della Stazione di Crevalcore, nella mattinata di sabato 4 novembre u.s., hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna un 24enne italiano, convivente, operaio, incensurato, accusato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Verso le ore 8:10 circa, i Carabinieri hanno bussato alla porta dell’abitazione del 24enne, il quale, sospettato di una possibile coltivazione di sostanze stupefacenti, all’interno del suo appartamento, è stato sottoposto ad una perquisizione domiciliare. I militari, dopo avergli spiegato il motivo della loro “visita”, hanno iniziato le operazioni di perquisizione, le quali si sono concluse con il ritrovamento, all’interno del bagno, di una piccola serra indoor composta da un armadietto di tela termoisolante, una lampada a led utilizzata per la coltivazione dello stupefacente, un ventilatore e una pianta di Marijuana, con relative infiorescenze, alta circa 120 cm. Tutto il materiale utilizzato per la coltivazione dello stupefacente, oltre alla pianta di Marijuana, è stato posto sotto sequestro mentre, il 24enne, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna