25.000 SPETTATORI ALLE DUE GARE DEL MISANO E-PRIX DI FORMULA E A MISANO WORLD CIRCUIT

Soddisfazione per il debutto storico delle monoposto elettriche nella Motor Valley. In pista, vittoria oggi per Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche Formula E Team). Secondo Jake Dennis (Andretti Formula E) e terzo Nick Cassidy (Andretti Formula E).

Misano World Circuit, 14 aprile 2024 – 25.000 appassionati alle due gare del Misano E-Prix del Campionato Mondiale di Formula E.

Obiettivi centrati, quindi, con la giornata di venerdì e i tanti giovani arrivati dalle scuole, anche loro protagonisti nella costruzione dell’inedita dimensione per la Formula E in Italia su circuito permanente e all’interno di un territorio che intorno alla tradizione nel motorsport ha creato un distretto come la Motor Valley, animato da 16.500 aziende con 16 miliardi di fatturato. Un evento che ha associato alla pista contenuti orientati alla sostenibilità e condivisi sul territorio in un fitto programma di eventi.

“L’Italia ha sempre accolto la Formula E a braccia aperte – il commento di Alberto Longo, Chief Championship Officer Co-Founder – e Misano non fa eccezione. La pista si trova nel cuore della Motor Valley italiana ed è celebre per la sua ricca storia nel motorsport e per i suoi appassionati entusiasti.

MWC ha strutture di prima classe e un tracciato che offre fantastiche opportunità di sorpasso e genera duelli serrati. I nostri eventi qui riflettono i nostri impegni condivisi, sia verso la sostenibilità ambientale che verso l’eccellenza nel motorsport. Continueremo a dare la massima priorità ad offrire un’esperienza di gara sicura e senza pari. Il nostro legame con l’Italia si rafforza, così come il profondo legame tra i nostri valori sportivi e la passione automobilistica del Paese”.

“Un bellissimo evento – aggiunge l’assessore al Turismo della Regione Emilia–Romagna, Andrea Corsini -, una novità per la nostra Regione, che impreziosisce ulteriormente il nostro calendario sportivo e rafforza il ruolo strategico del circuito di Misano come contenitore di grandi appuntamenti, importanti anche per le presenze turistiche che generano sul territorio. A ciò si aggiunge il valore importante che veicola la Formula E, perché affronta il tema della sostenibilità ambientale e dell’elettrico, una delle politiche centrali della nostra Regione in chiave di sviluppo sostenibile”.

“Abbiamo voluto con determinazione questa sfida organizzativa – dice Andrea Albani, managing director MWC – e il bilancio è di grande soddisfazione. La Formula E offre una proposta straordinariamente innovativa nel motorsport e il nostro circuito voleva salire a bordo di un viaggio nel futuro, che in breve avrà un riverbero sulla nostra quotidianità.

Tutto ciò che stiamo facendo in termini di sostenibilità, sia come territorio che qui a MWC, ha trovato potenti stimoli da questa esperienza. Ringrazio le istituzioni, i partners privati, le aziende del network MWC Square, le associazioni, il mondo della formazione e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. La Motor Valley s’è dimostrata un domicilio naturale per la Formula E”.

E’ stato un weekend con una chiara impronta giovanile: un pubblico nuovo per il motorsport, con forte interesse ai temi della tutela ambientale, interessato alle performance delle auto elettriche in pista e attirato nel paddock dalle tante iniziative del Fan Village, compresi i momenti di incontro organizzati sui contenuti che accompagnano la Formula E, oltre ai concerti di Rose Villain e Bradley Simpson.

A testimoniare questa attenzione giovanile i tantissimi studenti, oltre 1.200, che hanno accettato l’invito da scuole e università del territorio, le 200 ragazze che hanno partecipato alle attività del programma Girls on Track e gli studenti del corso ITS Maker in Sport & Electric Motorcycle che ha sede a MWC. Proprio all’ITS Maker attivo a MWC, è stata donata l’auto originale di Formula E Gen1che nel 2014 ha avviato l’era rivoluzionaria delle auto a ruote scoperte completamente elettriche.

Gara 2 oggi è stata vinta da Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche Formula E Team), seguito al traguardo da Jake Dennis (Andretti Formula E) e Nick Cassidy (Andretti Formula E), sul terzo gradino per soli cinque centesimi rispetto a Nico Muller (ABT Cupra Formula E Team).

Il vincitore pareva ormai Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) che proprio all’ultimo giro ha esaurito l’energia disponibile per la sua monoposto ed ha lasciato strada libera a Wehrlein.

LA FORMULA E PROTAGONISTA SUI MEDIA DI TUTTO IL MONDO

La Formula E è accompagnata da un grande interesse mediatico, per il Misano E-Prix si sono accreditati AL Centro Media ben 350 operatori dell’informazione, provenienti da tutti i Paesi interessati dal campionato.

Le auto elettriche attirano l’attenzione dei canali televisivi e le immagini del Misano E-Prix sono state diffuse in tutto il mondo.

In Italia su Italia Uno, SportMediaset.it, Eurosport 1 e Eurosport 2. Network televisivi e piattaforme di distribuzione hanno garantito una copertura planetaria con le gare trasmesse in sud est asiatico, Australia, Cina, Indonesia, Giappone, Nuova Zelanda, Francia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Canada, Usa, Messico, Sudafrica e i 18 Paesi del MENA.

Il prossimo appuntamento con la Formula E è per sabato 27 aprile con il Monaco E-Prix.

In archivio il debutto storico della Formula E, Misano World Circuit si prepara ad ospitare nel prossimo weekend il round Motor Valley e Emilia-Romagna del Finetwork FIM JuniorGP™ World Championship che avvierà la stagione 2024 nell’unica tappa italiana prevista.

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli: SMART Comunicazione