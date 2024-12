31ª edizione del presepe vivente di Montefiore Conca: Successo straordinario alla prima giornata

Montefiore Conca, 26 dicembre 2024 – Si è aperta ieri, con grande successo, la 31ª edizione del Presepe Vivente di Montefiore Conca, un evento che ogni anno incanta migliaia di visitatori. La prima giornata, svoltasi il 26 dicembre, ha visto la partecipazione di oltre 190 figuranti che, con passione e dedizione, hanno dato vita alle tradizioni e alla magia del Natale, creando un’atmosfera unica nel borgo medievale. Circa 1000 persone hanno visitato il presepe, apprezzando la ricostruzione di antichi mestieri, scene della Natività e suggestivi angoli del paese, che si sono trasformati in un vero e proprio palcoscenico di storia e cultura.

L’edizione di quest’anno si distingue per l’intenso lavoro di recupero delle tradizioni locali, che ha permesso di ricreare un’atmosfera autentica e familiare con la possibilità di interagire con alcuni quadri, in perfetta sintonia con lo spirito del Natale.

Le prossime due date del Presepe Vivente di Montefiore Conca sono fissate per il 29 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025 dalle ore 17.00 alle 20.00, offrendo ancora una volta la possibilità di immergersi in un’esperienza affascinante, adatta a tutta la famiglia.

L’appuntamento con il Presepe Vivente di Montefiore Conca è diventato una tradizione imperdibile per il Natale della Valconca, un’occasione per riscoprire la bellezza del territorio e la profondità delle tradizioni locali in un borgo facente parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Organizzazione Comitato Cittadino di Montefiore con il supporto della Proloco di Montefiore Conca e l’amministrazione comunale.