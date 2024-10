35ENNE ITALIANO COLPITO DA MISURA CAUTELARE PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 35enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bologna Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, a seguito di querela sporta dalla ex moglie. La donna 38enne, in sede di denuncia, ha dichiarato ai Carabinieri di aver iniziato una relazione con l’uomo nel 2008 per poi sposarsi nel 2023. Dopo alcuni mesi dal matrimonio, però, il marito ha iniziato ad avere un comportamento aggressivo nei suoi confronti, con condotte vessatorie, spesso anche sul luogo di lavoro. Tali atteggiamenti da parte dell’uomo, per lo più scaturiti da futili motivi ed anche a seguito di abuso di sostanze stupefacenti, hanno provocato nella 38enne ansia e preoccupazione sia per lei che per i figli, nati dalla loro relazione. Difatti, i litigi avvenivano anche in presenza dei bambini, tanto da costringe la donna a trasferirsi altrove. Sulla scorta di quanto denunciato dalla donna, ed a seguito delle indagini condotte, il 35enne è stato arrestato ed attualmente è detenuto presso la Casa Circondariale Rocco D’amato di Bologna.