38° Edizione del Turista a Bordo con i soci del Circolo Diportisti Bellaria Igea Marina

Anche quest’anno torna a Bellaria Igea Marina l’atteso appuntamento della giornata con il TURISTA A BORDO, giunta alla 38° edizione.

Per la mattinata di domenica 14 luglio 2024*, il CIRCOLO DIPORTISTI BELLARIA IGEA MARINA organizza un’uscita in mare ospitando sulle barche dei propri soci quanti vorranno partecipare; sarà un’esperienza unica ed indimenticabile per tutti gli amanti del mare e per chi vorrà avvicinarsi al mondo della nautica o della pesca.

Due sono le proposte offerte dal Circolo Diportisti Bellaria Igea Marina: la partecipazione ad una battuta di pesca con i soci e a bordo si troverà l’attrezzatura necessaria (il pescato resterà a disposizione del turista) oppure in alternativa una passeggiata in mare.

La scelta sarà da specificare al momento della prenotazione.

Per motivi di sicurezza, l’età minima richiesta ai partecipanti è di 10 anni.

La partecipazione è COMPLETAMENTE GRATUITA.

La PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La partenza dal portocanale di Bellaria Igea Marina (lato Igea, a fianco della ruota panoramica) è fissata alle ore 06:30 per i partecipanti alla battuta di pesca, e alle ore 08:00 per chi invece sceglierà di trascorrere una tranquilla mattinata a passeggio in mare sulla barca.

Il rientro è previsto intorno alle 11:30 e sotto il gazebo che sarà allestito sul portocanale (sempre a fianco della ruota panoramica) il Circolo Diportisti Bellaria Igea Marina offrirà – come di consueto – un aperitivo a tutti gli iscritti alla manifestazione.

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione (che si ribadisce gratuita ma obbligatoria), rivolgersi questa sera (10 luglio) e nei giorni dell’ 11 e 12 luglio, dalle ore 21:00 alle ore 22:30 circa presso la sede del Circolo Diportisti, via Ferrarin 30/D a Igea Marina, oppure telefonare a:

Giovanni 335-8373444

Gianni 380-1270722

*La data indicata potrà subire variazioni oppure cancellazioni in relazione alle condizioni meteo/marine.