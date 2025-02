400 pacchetti di sigarette, lattine e bottiglie di bevande alcoliche: la refurtiva rinvenuta dai carabinieri nel corso di un’operazione a Cesenatico

I Carabinieri di Cesenatico hanno recentemente portato a termine un’operazione che ha portato alla denuncia di un giovane per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito da una segnalazione di furto in un esercizio pubblico nelle campagne circostanti. Le forze dell’ordine hanno prontamente intercettato il sospetto, il quale ha tentato di fuggire a bordo di un’auto. Durante un breve inseguimento, il giovane ha perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro un palo della luce. Dopo aver abbandonato l’auto, il sospetto è fuggito a piedi.

A bordo del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 400 pacchetti di sigarette, diverse lattine e bottiglie di bevande alcoliche, oltre a una somma di denaro contante del valore di alcune migliaia di euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato successivamente identificato e denunciato.

In parallelo, le forze dell’ordine hanno denunciato quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici che oscillano tra 0,88 g/l e 2,86 g/l. Le patenti sono state ritirate e i veicoli sono stati affidati a conducenti idonei. Un’altra denuncia è stata emessa per guida con patente revocata e un’ulteriore per inottemperanza a un provvedimento di allontanamento dal Comune di Cesenatico.