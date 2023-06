40ENNE MAROCCHINO ARRESTATO DAI CARABINIERI PER DETENZIONE DI STUPEFACENTI AI FINI DI SPACCIO

Crevalcore (BO): I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 40enne di origini marocchine, residente in provincia di Modena, metalmeccanico, separato, già noto alle forze di polizia, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività che ha portato all’arresto si è svolta poco dopo le ore 14:00 del 16 giugno, nel corso di un ordinario servizio di controllo della circolazione stradale effettuato in località Caselle del comune di Crevalcore (BO), quando una pattuglia dei Carabinieri ha fermato un’autovettura Fiat Punto di colore nero.

Il comportamento dei due occupanti, conducente e passeggero, quest’ultimo anche lui di origine marocchine, 42enne, residente in provincia di Bologna, è risultato fin da subito tale da destare sospetti e visibilmente preoccupato, tanto che ha indotto gli operatori ad approfondire il controllo mediante l’esecuzione di una perquisizione personale e veicolare. L’operazione ha permesso di rinvenire, nella sola disponibilità del 40enne, complessivamente 11 involucri di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” pari a 16 grammi, altri 2 involucri in cellophane di sostanza stupefacente di colore marrone del tipo “hashish” del peso complessivo pari a 11,60 grammi, e all’interno di una tasca del pantalone e del portafogli, alcune banconote di piccolo taglio, per un totale pari a 210 euro.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, mentre il 40enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo fissato con rito direttissimo.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna