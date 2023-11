47ENNE ITALIANO DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER AVER AGGREDITO E FERITO CON UN CUTTER UN ALTRO OSPITE DEL DORMITORIO COMUNALE

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini, nel corso del pomeriggio di sabato 4 novembre u.s., hanno denunciato un uomo 47enne, originario della Puglia, disoccupato, percettore del reddito di cittadinanza, celibe, pregiudicato, accusato di lesioni personali aggravate. È successo verso le 08:15 circa quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto una segnalazione da parte di un operatore in servizio presso uno dei dormitori comunali della città, il quale ha segnalato che all’interno della struttura, due ospiti avevano avuto un diverbio, tenuto per questioni di convivenza all’interno della stessa stanza, al termine del quale uno dei due, un 29enne di origine tunisina, ha riportato una ferita da perforazione da arma da taglio alla schiena ed altri tagli più lievi al collo e ad una mano. L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna e, dopo le cure mediche del caso, è stato dimesso con una prognosi clinica di 10 giorni.

