5^ Rimini Christmas Run, 1^ Christmas Sprint e Camminata di Natale. Al via domenica 22 dicembre 2024 alle ore 10.00 dal Parco Fellini

Pronti ad affrontare Babbo Natale? Domenica al Parco del Mare di Rimini la sfida (tutta in movimento) a Babbo Natale: un evento di corsa, camminata e solidarietà.

Nel lucente clima natalizio torna la corsa alla portata di tutti: sportivi, camminatori e famiglie: si tratta della 5^ edizione della Rimini Christmas Run, che prenderà il via domenica 22 dicembre 2024 alle ore 10.00 dal Parco Fellini all’ombra del Grand Hotel di Rimini.

Un’occasione anche di incontro per scambiarsi anche gli auguri di un Santo Natale e per cui “si invitano tutti i partecipanti ad indossare il vestirsi a tema e se possibile consigliato il vestito di Babbo Natale per creare un vero Spirito Natalizio” dichiara Gionni Schiaratura, presidente del Golden Club Rimini, ente organizzatore dell’evento.

La Rimini Christmas Run oltre i tradizionali percorsi di 8 e 4 chilometri propone anche una Camminata di Natale condotta dall’apprezzata Walking Leader Clara Giovacchini mentre per i giovani ha messo in cartellone la 1^ Christmas Sprint prova promozionale sui 60 metri.

La Rimini Christmas Run è solidarietà; parte del ricavato dell’iniziativa sarà riservato per il Progetto “Atletica On” per dare l’opportunità a tanti giovani di praticare l’atletica leggera.

Al termine della Rimini Christmas Run, presso il Palazzo del Turismo, ci saranno le premiazioni per il Babbo Natale e la Babbo Natale più rappresentativi, i 10 gruppi più numerosi e l’estrazione di 20 premi tra tutti gli iscritti.

La Rimini Christmas Run fa parte degli eventi di Rimini Capodanno, gode del Patrocinio del Comune di Rimini e si svolge sotto l’egida della Uisp.

Il programma della 5^ Rimini Christmas Run e on line su www.goldenclubrimini.it