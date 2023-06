54ENNE ITALIANO ARRESTATO DAI CARABINIERI PER DETENZIONE DI STUPEFACENTI

Budrio (BO): I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno arrestato un 54enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo alle ore 20:00 del 19 giugno scorso, durante il controllo di un 54enne italiano, residente a Budrio, che a dicembre scorso era stato sottoposto alla pena della detenzione domiciliare a seguito di una condanna per reati contro la persona. Giunti in prossimità dell’abitazione del 54enne di Budrio, l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata da un uomo che stava uscendo dall’edificio per dirigersi in direzione di una macchina parcheggiata nelle vicinanze. Indentificato dai Carabinieri, la persona, 54enne italiano, residente a Castel San Pietro Terme (BO), ha riferito che si era recato a casa dell’amico, coetaneo, sottoposto alla detenzione domiciliare. La visita inattesa del 54enne di Castel San Pietro Terme ha insospettito i Carabinieri che lo hanno perquisito. Lo stesso è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e 15 grammi di cocaina che deteneva sotto il sedile posteriore, lato passeggero dell’auto parcheggiata. A quel punto, i Carabinieri hanno proseguito le operazioni di ricerca all’abitazione di Castel San Pietro Terme e durante la perquisizione domiciliare hanno rinvenuto cinque involucri di marijuana del peso complessivo di 15 grammi, nascosti in un armadio della stanza da letto in uso al 54enne. Gravato da precedenti di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, ricevuta nel 2021 dal Questore di Bologna, il 54enne di Castel San Pietro Terme è stato arrestato dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del processo con il giudizio direttissimo. Anche il 54enne di Budrio è stato perquisito dai Carabinieri con esito negativo.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna