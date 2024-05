55enne italiano arestato dai carabinieri per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti atti ad offendere

San Lazzaro di Savena (BO): I Carabinieri del Nucleo Operativo di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 55enne italiano, noto alle Forze dell’Ordine, per coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi atti ad offendere. E’ successo, quando i Carabinieri, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato un uomo in un parcheggio del Comune di San Lazzaro di Savena. Durante tali operazioni, i militari hanno notato, fin da subito, nel soggetto, un evidente stato di agitazione tale da farli insospettire. Alla luce di ciò, dopo aver identificato l’uomo, i Carabinieri hanno eseguito a carico dello stesso una perquisizione veicolare e domiciliare. Infatti, i Carabinieri durante la perquisizione, hanno rinvenuto, all’interno dell’autovettura, un coltello a serramanico con lama lunga 9 cm, mentre nell’abitazione del 55enne, hanno trovato, 94 piante di canapa indiana, 76 talee di canapa indiana in coltura artificiale, circa 25 kg di foglie di marijuana essiccata e diverso materiale utilizzato dall’uomo per la coltivazione. Oltre a tale sostanza i militari hanno rinvenuto anche la somma in denaro di 1.500,00 euro, probabilmente provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente e tutto il materiale rinvenuto sono stati subito sequestrati dai Carabinieri, mentre l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e successivamente tradotto presso la casa circondariale – Rocco D’amato.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna