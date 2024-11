55ENNE ITALIANO ARRESTATO DAI CARABINIERI PER RAPINA AGGRAVATA

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno arrestato un 55enne italiano, senza fissa dimora, noto alle Forze dell’ordine, per il reato di rapina aggravata. L’uomo, all’interno di un supermercato sito in una via del Capoluogo di Provincia, ha tentato di rubare della merce, per un valore di circa 100 euro, nascondendola in uno zaino, per poi uscire dall’esercizio commerciale senza passare dalle rispettive casse. Uno degli addetti alla sicurezza, ha provato a bloccare il 55enne, ma quest’ultimo lo ha minacciato con un coltello per potersi guadagnare la fuga. Nella medesima circostanza, un Carabiniere libero dal servizio, che si trovava nelle vicinanze, ha notato cosa stava accadendo ed è intervenuto prontamente, riuscendo a disarmare il malvivente per poi bloccarlo in tutta sicurezza. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario ed il coltello è stato sequestrato dai Carabinieri. Alla luce di quanto indicato, il 55enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’amato” di Bologna in attesa dell’udienza di convalida.

Foto CC Bologna Corticella.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna