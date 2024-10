739SG, la società di gestione del Gruppo BSI terrà una conferenza dal titolo “Tra Volatilità e Crescita” al Kursaal il 10 ottobre alle ore 17:00

739SG, la società di gestione del Gruppo Banca Sammarinese di Investimento, fondata nel 2022, ha annunciato che il 10 ottobre alle ore 17:00, presso la Sala Titano del CENTRO CONGRESSI KURSAAL, si terrà una conferenza dal titolo “Tra Volatilità e Crescita”.

L’evento si propone di affrontare tematiche di grande rilevanza macroeconomica, concentrandosi sugli scenari di crescita economica e sui rischi legati alla volatilità dei mercati finanziari. Durante l’incontro, si esamineranno i fattori di incertezza che caratterizzano l’economia globale e si discuterà di come imprese, istituzioni e investitori possano prepararsi adeguatamente per fronteggiare i cambiamenti in atto.

Il panel di esperti sarà composto da illustri rappresentanti del mondo economico e accademico:

Chiara Zingarelli – Senior Economist, Morgan Stanley

– Senior Economist, Morgan Stanley Stefano Monferrà – Docente di Economia, Università Cattolica di Milano

– Docente di Economia, Università Cattolica di Milano Marco De Santis – Responsabile Private Equity, Morgan Stanley

– Responsabile Private Equity, Morgan Stanley Luca Filanti – Direttore Generale, 739SG SpA

Il giornalista Sergio Barducci sarà incaricato di moderare l’evento.

Al termine della conferenza, i partecipanti avranno l’opportunità di interagire direttamente con gli esperti, ponendo domande e approfondendo le tematiche discusse.