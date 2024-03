8 marzo: nove donne, imprenditrici di successo, premiate dal Comune di Rimini in occasione della giornata internazionale della donna

Nove donne imprenditrici, nove storie di chi ha lottato per l’indipendenza economica – simboleggiando al meglio il dinamismo della nostra comunità – e “per l’impegno svolto nel raggiungimento della parità di genere nel mondo del lavoro”, così come scritto sulla pergamena consegnata questa mattina da Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere del Comune di Rimini.

La premiazione si inserisce in un mese, marzo, completamente dedicato dal Comune di Rimini alle donne, con il cartellone “L’otto sempre – Incontri e riflessioni in occasione della Giornata Internazionale della Donna”.

Nel salutare le imprenditrici la Vicesindaca Chiara Bellini ha ricordato come “il lavoro femminile passa da alcuni passi concreti nella doppia direzione della leva culturale e quella dei servizi, in particolare quelli per la prima infanzia, come i nidi, che come Amministrazione stiamo potenziando, favorendone l’accesso e la gratuità. I numeri nazionali ci indicano numeri in crescita per l’occupazione femminile, ma il gender gap si riduce ancora con troppa lentezza. Non solo per le donne è più difficile pari carriera, per il carico ancora quasi esclusivo del lavoro di cura familiare, ma anche per quelle che riescono ad arrivare nelle figure apicali, lo stipendio rimane più basso rispetto ai pari ruolo maschi. L’Italia di oggi è una “piramide rovesciata”, sotto il profilo demografico, sociale ed economico, ma oggi da Rimini parte un bel segnale. Queste donne hanno dimostrato di saper superare momenti difficili e arrivare al successo grazie al lavoro di squadra, alla valorizzazione delle lavoratrici e al sostegno non solo economico ma anche relazionale ed umano di chi lavora con loro. A loro va il ringraziamento mio personale e dell’Amministrazione comunale, che oggi fa festa insieme anche alle associazioni di categoria presenti, che contribuiscono con il loro impegno allo sviluppo dell’occupazione e della qualità lavorative delle nostre donne”.

Le donne premiate sono state indicate dalle associazioni di categoria, presenti alla cerimonia con i loro rappresentanti, ecco quali:

CONFINDUSTRIA ROMAGNA

SIMONA BIANCHINI – MYO SPA

CNA

RAFFAELLA CAMPI – NEWDADA COMUNICAZIONE

CONFCOMMERCIO

ANTONELLA CURCIO – HOTEL VIENNA OSTENDA

LEGACOOP ROMAGNA

CHIARA ALIVERTI IN RAPPRESENTANZA DI ALESSANDRA FALCONI – COOPERATIVA ZAFFIRIA

CONFCOOPERATIVE ROMAGNA

EMANUELA MAGNANI – COOPERATIVA TRASPORTI SANTARCANGELO

CIA – CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

VALENTINA MAZZOTTI – BORGO NUOVO AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA

CONFAGRICOLTURA

LARA OSSANI – APICOLTURA L’APE LARA

CONFARTIGIANATO

CLAUDIA PASINI – FORNO DELLA VECCHIA PESCHERIA

FEDERALBERGHI RIMINI

GIGLIOLA TRAMONTI – HOTEL EUGENIO

