89enne violentata per un’ora: arrestato un uomo

Il fatto è avvenuto a Sesto San Giovanni. La donna, affetta da gravi problemi cognitivi, era uscita di notte per andare in farmacia

Ha abusato di una donna di 89 anni affetta da gravi problemi cognitivi che era uscita di notte per andare in farmacia: con la scusa di riaccompagnarla a casa, l’ha picchiata e violentata per oltre un’ora. Il fatto, riporta oggi il Corriere della Sera, è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 settembre a Sesto San Giovanni, nel milanese. L’aggressore, un 42enne egiziano, è stato arrestato oggi.

“I carabinieri di Sesto San Giovanni sono riusciti ad arrestare la bestia egiziana grazie al sistema di videosorveglianza installato sul nostro territorio – spiega il sindaco Roberto Di Stefano – Le forze dell’ordine, infatti, dopo aver visionato le immagini fornite dai nostri impianti di videosorveglianza installati lungo il percorso, sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a beccare l’orco che, senza l’aiuto delle immagini, sarebbe rimasto un fantasma”.

Il sindaco esprime un ringraziamento ai militari dell’Arma per “l’ottimo lavoro svolto” e “tutta la mia solidarietà alla vittima ed alla famiglia”. Quindi assicura: “Faremo di tutto affinché questo balordo riceva una pena adeguata; è necessario il rimpatrio immediato, in Italia non abbiamo bisogno di queste ‘risorse'”.

Adnkronos