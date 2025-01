A 16 ANNI SALE SUL BUS CON LA PISTOLA. DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Imola (BO): I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno denunciato un 16enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. La denuncia è scaturita da una telefonata al 112 che riferiva di un giovane sospetto, vestito con una tuta che era salito a bordo dell’autobus Tper, Linea 4. Appresa la notizia i Carabinieri hanno raggiunto il mezzo pubblico all’altezza della fermata “Scavi Romani” e dopo aver individuato il ragazzo lo hanno identificato e perquisito perché dava l’impressione di nascondere qualcosa. Le operazioni di ricerca hanno consentito ai Carabinieri di trovare una pistola scacciacani priva del tappo rosso che il giovane teneva nei pantaloni. La pistola scacciacani sequestrata dai Carabinieri è innocua, ma senza il tappo rosso può essere scambiata per una vera, con le conseguenze che ne potrebbero derivare, alla vista di un appartenente alle Forze dell’ordine chiamato ad intervenire. Il presunto responsabile è stato accompagnato in caserma e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, dopodiché è stato affidato alla madre, chiamata dai Carabinieri e informata dell’accaduto.

PUNTO DI CONTATTO: Comandante Compagnia Carabinieri Imola (BO), Capitano Domenico Lavigna.

