A 17 anni dormono tra le macerie dell’ex officine Casaralta di via Ferrarese. Identificati dai Carabinieri della Stazione Bologna Navile

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno identificato due 17enni durante i controlli all’ex officine Casaralta di via Ferrarese, una zona oggetto di degrado e bivacco, già ispezionata in passato. I due minorenni, un ragazzo e una ragazza, sono stati trovati dai Carabinieri mentre dormivano tra la sporcizia di un container. Alla vista dei Carabinieri, il ragazzo ha tentato di occultare qualcosa sotto il materasso. I Carabinieri hanno ispezionato l’area, trovando una dose di una sostanza stupefacente del tipo hashish, un coltello a serramanico, uno smartphone e dei documenti personali, tra cui una patente di guida intestata a un giovane che due mesi fa ne aveva denunciato il furto contro ignoti. I Carabinieri hanno accompagnato i due minorenni in caserma e durante le operazioni di identificazione, hanno scoperto che il ragazzo era senza fissa dimora, mentre la ragazza si era allontanata da casa a fine ottobre scorso e la madre, preoccupata, ne aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri che avevano avviato le ricerche. In seguito, i Carabinieri, dopo la dovuta segnalazione di reato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, hanno affidato i due minorenni a chi di dovere, il giovane agli assistenti sociali e la ragazza alla madre che ha ringraziato i Carabinieri per averle ritrovato la figlia.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna