 A BELLARIA, SAN VALENTINO SI FESTEGGIA ANCHE DURANTE IL WEEKEND

SABATO 17 E DOMENICA 18 FEBBRAIO, SI CELEBRA L’AMORE CON SPETTACOLI, TANTA BUONA MUSICA E PIATTI DELLA TRADIZIONE

Bellaria (RN), 15/2/2024 – Anche se sul calendario San Valentino è ormai passato, a Bellaria si continuerà a festeggiare l’amore sabato 17 e domenica 18 febbraio.

Buon cibo, spettacoli, musica e poesie d’amore caratterizzeranno questo weekend. A partire dalle 10, all’interno dell’Isola dei platani e zone limitrofe, si darà il via alla Festa di San Valentino. In Piazza Don Minzoni, dalle 12 alle 22, all’Osteria d’la Pulogna, si può pranzare e cenare con lo stand della Pro Loco e quello della Banca del Tempo con l’azdora Frida Vasini. Sarà presente anche un menù per chi soffre di celiachia.

Invece, dalle 15, all’Isola dei Platani, tutti ad ammirare la “Parata dell’Amore”, una esibizione degli allievi della scuola di danza “Tilt” centro studi danza e teatro. Spazio anche all’amore più romantico, con le“Poesie d’Amore Erranti” di Marco Fagnani, che passeggerà in mezzo alle persone chiedendo loro di pescare dal cilindro la propria poesia d’amore che lui reciterà creando una romantica atmosfera.

Domenica 18, dalle 10, si svolgerà il mercatino dei bambini, mentre alle 15, in Piazzetta F. Fellini (Le Vele), si esibirà la “New Street Dance School” a.s.d. Invece, dalle 15,30, Piazza Don Minzoni, si ballerà con “Love is in The…2Pop”, e in Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle 16, con gli “Ilovechinotto”. Insomma, è tutto pronto per un altro fine settimana ricco di eventi e carico di sentimenti!

