A BELLARIA SONO ARRIVATI I MERCATINI DI PRIMAVERA

ARTIGIANATO ARTISTICO. PIANTE, FIORI E PRODOTTI TIPICI E ARTE, ALL’INTERNO DELL’ISOLA DEI PLATANI, SABATO 13 E DOMENICA 14 APRILE

UN EVENTO ORGANIZZATO DA PROMO D E PATROCINATO DAL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Bellaria, 8/4/2024 – I Mercatini di Primavera fanno tappa a Bellaria Igea Marina. Sabato 13 e domenica 14 aprile, all’interno dell’Isola dei Platani, dalle ore 10, si svolgerà il mercatino di artigianato artistico, piante e fiori, e tanti stand che proporranno prodotti tipici del territorio tutti da gustare.

Domenica 14 Aprile, invece, in Piazzetta Fellini (Le Vele), dalle ore 15, spazio all’arte e alla cultura con “Movimenti di Primavera Quando la Tela diventa Realtà”. Verrà aperta al pubblico un’esposizione di quadri e installazioni a tema primaverile, con la partecipazione degli artisti di Bell’Arte e di Tilt Danza e Teatro, che hanno curato questa iniziativa “L’obiettivo dell’associazione è quello di divulgare l’arte attraverso tutte le sue forme: pittura, scultura, fotografia e disegno – spiega la presidente di Bell’Arte Laura Merighi -. Organizziamo corsi, concorsi, esposizioni e mostre, ma ci piace anche unire varie forme di arte come faremo, appunto, il 14 aprile con Tilt Danza. In questa occasione, le ballerine della scuola di Tilt Danza eseguiranno un movimento con il quadro che le rappresenta, in un certo senso “animeremo” i quadri. Installeremo cinque cavalletti bifacciali con quattro quadri per cavalletto che rappresenteranno la primavera – precisa Merighi -.Ho scelto un quadro per artista tutti realizzati dai nostri soci. Inoltre, prepareremo due postazioni sempre con dei quadri, dove le ballerine raffigureranno dal vivo il dipinto. Invece, nel punto in cui le ballerine si esibiranno posizioneremo tre quadri: a tema mare, ritratto e donna, scelti dalla maestra di danza. Organizzeremo anche un mercatino con oggetti fatti a mano dai soci della nostra associazione e il cui ricavato andrà in beneficenza”.

“Teniamo corsi di danza classica, moderno contemporaneo, flamenco e tip tap anche per gli adulti oltre a corsi di ginnastica posturale e postura e portamento rivolti a tutti – sottolinea la direttrice di Tilt Danza Sonia Ferlini -.Domenica 14 aprile, le nostre ballerine più grandi e che hanno più esperienza, faranno una performance di teatro/danza: rappresenteranno il quadro che avranno di fronte rendendo partecipi il pubblico della loro libera interpretazione del dipinto, richiamando l’attenzione sulla danza in quanto relazione corpo e immagine ma dando importanza anche al quadro, perché l’arte è un valore aggiunto alla vita quotidiana, quindi ben venga la mostra all’aperto e questo tipo di attività a cui noi abbiamo partecipato molto volentieri”.