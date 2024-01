“A COSA SERVE LA MEMORIA? RIFLESSIONI PER LA PACE”: TRE APPUNTAMENTI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI MISANO ADRIATICO

Misano Adriatico, 27 gennaio 2024 – Traendo ispirazione dal Giorno della Memoria, data simbolo per il ricordo della Shoah, la biblioteca comunale di Misano Adriatico propone un ciclo di tre appuntamenti per riflettere sull’importanza della memoria quale strumento fondamentale di contrasto alle persecuzioni, dal titolo “A cosa serve la memoria? Riflessioni per la pace”.

Martedì 30 gennaio, alle 16:30, si terrà la proiezione di un film dedicato al Giorno della Memoria per i ragazzi a partire dai 10 anni.

Venerdì 16 febbraio, alle 17:30, è in programma, invece, la proiezione di un film selezionato al Festival di Cannes 2021 (età consigliata dai 13 anni).

Infine, sabato 9 marzo alle 17:00, il giornalista Gigi Riva, esperto di Medio Oriente e prestigiosa firma de “L’Espresso”, dialogherà con il pubblico in un incontro focalizzato sulle zone di guerra del vicino Oriente dal titolo “I muri del pianto: Terrasanta senza pace”.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti (per informazioni e prenotazioni: 0541.618484).

Sempre in occasione del Giorno della Memoria, presso la biblioteca comunale è disponibile una vetrina dedicata per approfondire la tematica.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico