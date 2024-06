A giugno tanti eventi in Valconca: tanto sport e attività all’aria aperta, seminario con Roberta Bruzzone, escursioni, la Notte Romantica e tanto altro ancora

– L’ associazione “E Sarà Gioia” organizza un incontro per riflettere sul delicato tema della violenza di genere. Il seminario, “, criminologa e scrittrice. L’incontro si propone di esplorare in profondità il tema della violenza di genere, analizzando le sue radici, le sue manifestazioni e le conseguenze che ha sulle vittime e sulla società nel suo complesso. Attraverso l’intervento della dottoressa Bruzzone, una delle massime esperte in criminologia e psicologia forense in Italia, verranno forniti strumenti e conoscenze utili per riconoscere, prevenire e combattere questo fenomeno. L’ evento è organizzato in collaborazione con La Pro Loco e con il patrocinio del. Una serata davvero magica nella quale, attraverso gli studi fatti negli anni, saranno ripercorse le fasi di una storia conclusasi tragicamente in una notte di ottobre di 646 anni fa. La protagonista è una giovane fanciulla della potente famiglia Malatesta, Costanza, la cui colpa fu quella di essere troppo ricca e, non meno importante, di avere amato l’uomo sbagliato. Di Costanza e Ormanno però si perse ogni traccia in quella notte, vennero puniti e dimenticati in quel loro sfortunato e tetro destino. La prenotazione è obbligatoria al 3494449144.

– Sabato 29 e domenica 30 giugno, in piazza Risorgimento dalle 19 a Morciano di Romagna, musica, divertimento, buon cibo e animazione con “80 Rewind”. Un weekend ricco di emozioni accompagnato dalla tradizionale “Sagra degli spaghetti”. Si balla con Disco Tek (dj Luigi Del Bianco e dj Andrea Capelletti) per immergersi nelle mitiche atmosfere degli anni Settanta e Ottanta, sabato 29. Domenica 30 sul palco i Joe Dibrutto per viaggiare con la musica indietro nel tempo e divertirsi in compagnia.