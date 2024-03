A Modena record di caldo per febbraio e per l’inverno meteo

I dati dell’Osservatorio geofisico di Unimore

Un doppio record assoluto di caldo per il mese di febbraio e per l’inverno meteorologico a Modena è stato segnalato dall’Osservatorio Geofisico di Unimore.

La temperatura media di 10,6°C fa di quello 2024 il febbraio più caldo dall’inizio delle osservazioni nel 1861 e batte il recente record del febbraio 2020 (10,0°C).

L’anomalia positiva registrata da febbraio 2024 rispetto al riferimento climatico 1991-2020 è di +4.6°C.

Con febbraio si conclude anche l’inverno meteorologico, che comprende i mesi di dicembre, gennaio e febbraio. La temperatura media è stata di 8,0°C superando di 3,1°C il riferimento del trentennio 1991-2020. L’inverno appena trascorso batte il record precedente detenuto dall’inverno 2019-20.

Quanto a precipitazioni, il mese appena trascorso non è stato così avaro di pioggia come può sembrare. Febbraio anzi è stato piuttosto piovoso, con 85,6 mm registrando un eccesso di pioggia del 73% rispetto alla media climatica trentennale. Nell’inverno meteorologico, sono stati misurati 151 mm di precipitazione che superano del 15% la media climatologica dello scorso trentennio.

Analizzando la situazione nel dettaglio, si può osservare che la distribuzione delle piogge non è stata uniforme.

