A “Montebello Vini Maturi” boom di pubblico e numeri record

Per “Montebello Vini Maturi” lunedì dalla tarda mattinata in centinaia nel piccolo borgo della Valmarecchia: acquistate all’ingresso 300 sacche con calice per degustare dalle 14 cantine presenti e decine di chili di pesce, carne del territorio, porzioni di gnocchi e prodotti tipici consumati a tempo di record

Buona la prima e ottima la seconda per “Montebello Vini Maturi 2024”, l’evento nato da un’idea di Fausto Fratti e della sua Scorticata Eventi e organizzato insieme alla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che lunedì ha richiamato nel piccolo suggestivo borgo della Valmarecchia centinaia di appassionati, addetti ai lavori e amanti del buono e del bello.

La seconda edizione, proposta in un giorno feriale d’autunno che segnava il ritorno al lavoro dopo il tre giorni di ponte “dei morti” ha fatto registrare numeri davvero importanti: 300 sacche con calice che dava diritto a degustare a piacimento dalle 14 cantine acquistate all’ingresso e menu dei quattro cuochi ai bracieri agli agli angoli del “quadrilatero dei fuochi” letteralmente spazzolati. Qualcosa come 180 piatti di gnocchi di Remo Camurani del Ca’ Murani di Faenza, 15 chilogrammi di costate alla brace del Ristorante La Rocca di Verucchio, oltre 100 piatti di canocchie e 100 spiedini di Ecopesce e altrettanti di baccalà di Massimiliano Stringati di ‘Da Stringa’. Fila continua e centinaia di piatti di prodotti tipici e di stagione anche per l’Azienda Agricola ‘I Fondi’ con i suoi salumi, ‘Il Satiro’ con i formaggio di capra, ‘Pasta Madre’ con i suoi pani assortiti, dolci, biscotti e panettoni, ‘Caffè Vecchi’ con la Piada dei Morti e le fave dei morti, Alfredo Galeazzi con le caldarroste di Mondaino e Sant’Agata Feltria Tartufi con i funghi e il tartufo dei nostri boschi.

“L’idea da cui nasce questa iniziativa è promuovere la cultura del vino maturo, quello cioè prodotto e conservato in cantina da almeno sei anni, e di farlo in uno scenario paesaggistico straordinario per regalare e regalarsi un pomeriggio di condivisione e spensieratezza in uno di quei giorni “nascosti” e lontani dalla routine quotidiana. Quest’anno abbiamo proposto anche un momento di confronto e approfondimento con i produttori ospiti, fra cui Stefano Mariani (Fondo San Giuseppe), Adriano Galli (Valturio) e i produttori della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini ed è stata molto partecipata anche in un’ora insolita come le 10.30. Così come la degustazione su prenotazione che l’ha seguita” rivela Fausto Fratti, proiettando subito lo sguardo al futuro: “E’ stata una bellissima giornata e il meteo favorevole è stato la ciliegina sulla torta, la risposta della gente che da fine mattinata a metà pomeriggio ha continuato ad arrivare per pranzare o anche per un calice e quattro chiacchiere in compagnia ci dicono che la strada è giusta per fare di Montebello Vini Maturi un appuntamento fisso dell’autunno del nostro territorio”