A nove anni campione assoluto 2023 di pesca del Lago Arcobaleno di Riccione: bravo Vincenzo! Quarto l’undicenne Leone

La tradizionale finale che conclude la stagione sportiva della pesca no-kill si è giocata al pesce più grosso, con un prosciutto san daniele da 10 kg per il vincitore e premi per i primi sei

Riccione – Si è conclusa l’ambita Finale del pesce più grosso che sancisce per il lago Arcobaleno di Riccione la fine della stagione estiva. In una giornata meteorologia difficile con l’autunno alle porte, vince a sorpresa il titolo di campione assoluto 2023 Vincenzo, 9 anni che con il fierissimo nonno e mentore Guido, porta a casa un prosciutto San Daniele di 10 kg. Non c’è che dire l’arte della pesca e’ stata tramandata con risultati straordinari

Per un soffio, solo 0,20 grammi si piazza secondo, l’abile pescatore Jacopo Molandini, sul terzo gradino del podio sale un sorprendente Luca Casadei. Entrambi vincono un prosciutto a testa, che li aiuterà a consolarsi. A seguire, quarto Leone di 11 anni, super appassionato di pesca, quinto l’esperto Massimo Gasperoni e sesti ex equo due master della pesca Cristian Soldati ed Elia Mancini.

Ringraziamo sentitamente i numerosi partecipanti e li invitiamo a riprovarci l’anno prossimo. Per qualificarsi alla finale è necessario vincere una gara al pesce più grosso che si tiene tutti i fine settimana e, d’estate, anche il martedì e il giovedì sera.

Ricordiamo che dopo una piccola pausa il Lago e il Bar ristoro rimarranno aperti con la pesca alla carpa anche d’inverno, il giovedì pomeriggio e il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 19:00 (si organizzano gare a peso totale ). Per info 333.4492221. Per rimanere sempre aggiornati Invitiamo a seguirci sui social Instagram e Facebook e sul nostro sito www.lagoarcobaleno.com

Comunicato Stampa