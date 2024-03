Con la stragrande maggioranza delle schede elettorali ormai scrutinate, Vladimir Putin ha trionfato nelle ultime elezioni presidenziali, ottenendo un’impressionante percentuale dell’87,29% dei voti. Questo risultato non solo segna una vittoria schiacciante per il leader russo ma stabilisce anche un record storico, rappresentando la percentuale di voti più elevata mai conseguita da un presidente nella lunga annale elettorale della Federazione Russa. Tale risultato è stato ufficialmente annunciato dalla Commissione elettorale centrale della Russia, con una comunicazione ripresa e diffusa dall’agenzia di stampa Interfax.

Questo eccezionale margine di vittoria evidenzia non solo la dominante posizione di Putin all’interno del panorama politico russo ma solleva anche riflessioni profonde sullo stato della democrazia e sul sistema elettorale in Russia. In molti angoli del mondo, un tale esito elettorale potrebbe essere interpretato come segnale di processi elettorali non pienamente competitivi o di una mancanza di pluralismo politico. La gestione del potere in Russia, sotto la lunga guida di Putin, ha frequentemente attratto l’attenzione internazionale, spingendo ad interrogativi sulla libertà di opposizione, sulla libertà di stampa e sulle condizioni generali in cui si svolgono le elezioni.