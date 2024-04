“A RICCIONE, TUTTO PRONTO PER IO, TU E… LE ROSOLE!”

LA TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE DI PRIMAVERA SI SVOLGERÀ A RICCIONE PAESE, DURANTE IL WEEKEND DEL 5/6/7 APRILE

UN APPUNTAMENTO CHE CONIUGA BUON CIBO, MUSICA E DIVERTIMENTO, PATROCINATO DAL COMUNE DI RICCIONE, ORGANIZZATO DA PROMO D E COMITATO RICCIONE PAESE

Riccione, 2/4/2024 – A Riccione è partito il conto alla rovescia per “Io, tu e… le rosole.” Il tradizionale evento di primavera di scena nell’antico borgo di Riccione Paese (Corso Fratelli Cervi, Piazza Matteotti e Piazza Parri), che celebra il cibo, la tradizione e la voglia di stare insieme nel weekend dei festeggiamenti in onore del Beato Alessio.

“Quest’anno vivo questo evento per la prima volta, perché sono diventata presidente del Comitato da poco e non vedo l’ora di vedere come andrà – commenta la neo presidente del Comitato Riccione Paese Lina Danese, subentrata a Vilma Volpetti che ora ricopre il ruolo di vicepresidente -.Ci siamo impegnati tanto, abbiamo diversi eventi in programma, un’offerta molto varia, adatta sia ai bambini che agli adulti, vi aspettiamo in tanti!”.

Per tutto il fine settimana, venerdì dalle 15.30 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 22, negli stand aperti in Corso Fratelli Cervi, si potranno gustare i cassoni e tante altre specialità a base di rosole da gustare sul posto o take away.

Spazio anche al Mercatino dei Sapori e dell’handmade, senza dimenticare che si potranno sorseggiare drink, gustare aperitivi e merende nei bar del paese, sempre aperti, così come i negozi e le varie attività.

Per tutto il weekend, in Piazza Matteotti, dalle 16 alle 20, truccabimbi e baby dance. Invece, venerdì dalle 20 alle 22.30, tutti in pista con i balli country di Wild Angels Romagna.

Sabato 6 aprile in Piazza Parri, dalle 15.30 alle 18.30, musica dal vivo con Bianca e Sofia, mentre in Piazza Matteotti, dalle 20 alle 22, sale l’attesa per lo spettacolo romagnolo con le Sirene Danzanti. Per i nostalgici della musica anni ‘80, i grandi successi mixati da Roger DJ, si potranno ascoltare e ballare dalle 20.30 alle 23.

Gran finale domenica 7 aprile, sempre in Piazza Parri, dalle 16 alle 19,

con la “strana coppia” Luigi Del Bianco e Christian Vox che, dalle 16 alle 19, animeranno il pomeriggio con giochi e musica.