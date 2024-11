A Rimini e Riccione “Occhio agli Occhi”. Il 23 novembre parte la campagna di screening gratuito per le maculopatie a cura del Comitato Macula

23 NOVEMBRE 2024

Malattie oculari, l’importanza della prevenzione

FA TAPPA A RIMINI E RICCIONE IL PROGETTO “OCCHIO AGLI OCCHI”

UNA GIORNATA DI SCREENING GRATUITO PER LE MACULOPATIE

A CURA DEL COMITATO MACULA

Lo screening sarà effettuato, previa prenotazione, presso gli ambulatori della UO Oculistica situati nell’ala azzurra dell’Ospedale Infermi, in Viale Luigi Settembrini 2 a Rimini e presso l’ambulatorio 3 della UO Oculistica (Piano Terra) dell’Ospedale “Ceccarini”, in Via Frosinone a Riccione. Gli orari: dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. L’attività di screening è riservata a tutta la comunità e, in particolare, agli over 55 anni, oltre che ai pazienti diabetici

Rimini, 15 novembre 2024 – La sezione di oculistica, diretta dal Dott Andrea Mercanti, informa i cittadini che il 23 novembre è in programma una giornata di screening gratuito per la prevenzione delle maculopatie mediante l’impiego della strumentazione OCT (Tomografia a Coerenza Ottica). L’iniziativa fa parte del progetto “Occhio agli occhi”, promosso dal Comitato Macula con il supporto non condizionante di Bayer che intende sottolineare il proprio impegno nelle attività di ricerca e sviluppo di terapie innovative in oftalmologia.

L’esame sarà effettuato dagli oculisti del presidio ospedaliero e si svolgerà presso gli ambulatori della UO Oculistica dell’Ospedale Infermi di Rimini e presso l’ambulatorio 3 della UO Oculistica dell’Ospedale “Ceccarini” a Riccione, nei seguenti orari: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. L’accesso è consentito a chi è munito di prenotazione che potrà essere effettuata con facilità contattando il call center SOS Macula al seguente numero telefonico: 375.5378678, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

Lo screening è rivolto a tutta la comunità con particolare attenzione agli over 55, questo in considerazione del fatto che l’età è il principale fattore di rischio per la nAMD (acronimo con il quale si identifica la degenerazione maculare essudativa legata all’età) e che, con il procedere dell’età, il rischio di sviluppare la malattia cresce considerevolmente. Un rischio che si manifesta anche nei pazienti diabetici che possono essere colpiti da un’altra forma di maculopatia, il DME (acronimo con il quale si identifica l’edema maculare diabetico), che può colpire le persone con un diabete non compensato correttamente o che non sanno di essere colpiti da tale patologia. . Le due forme di maculopatia, se non vengono scoperte e curate tempestivamente, possono portare a una grave compromissione della vista.

Nell’illustrare l’iniziativa, il Dott. Andrea Mercanti, Direttore della UO Oculistica di Rimini, Riccione, Cattolica e Novafeltria, ha sottolineato: “La prevenzione nelle maculopatie – malattie che colpiscono la parte centrale della retina, responsabile della visione dettagliata – è di importanza fondamentale perché permette di Individuare i pazienti affetti da forme ad alto rischio di compromissione della vista in tempi utili per un efficace intervento di contrasto della patologia. In questo contesto è fondamentale l’uso dell’OCT, un esame diagnostico che permette di identificare la patologia ancor prima del manifestarsi dei primi sintomi. Accedere tempestivamente al trattamento idoneo permette infatti di ottenere buoni risultati in termini di risultati terapeutici oltre che di qualità di vita, evitando così danni irreversibili alla vista”.

Il nostro obiettivo non è solo quello di fare un esame-

– ha dichiarato Massimo Ligustro, presidente del Comitato Macula nel commentare le finalità del progetto -, ma anche quello di sensibilizzare la popolazione in merito al benessere oculare. Dobbiamo fare capire alla popolazione – ha proseguito – che il benessere oculare, cioè lo stato di efficienza dei propri occhi, si verifica e si controlla proprio con esami clinici quali l’OCT”.