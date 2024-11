A Rimini i protagonisti di Parthenope, l’ultimo successo di Sorrentino

Celeste Dalla Porta e Daniele Rienzo ospiti sabato 9 novembre alle 17 al cinema Fulgor

Rimini, 6 novembre 2024 – Arrivano a Rimini i protagonisti del film del momento, “Parthenope” del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Le star emergenti Celeste Dalla Porta e Daniele Rienzo saranno ospiti sabato 9 novembre alle 17 al cinema Fulgor, per presentare in prima persona l’opera al pubblico conversando con Davide Montecchi di Meclimone Produzioni.

Nella prima settimana nelle sale italiane “Parthenope” si è aggiudicato il titolo di film più visto. Presentato quest’anno in concorso al Festival di Cannes, il film racconta la vita di Parthenope dalla nascita nel 1950 a oggi. Nelle parole di Paolo Sorrentino è “un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l’agguato della fine. Le giovinezze hanno questo in comune: la brevità”.

“E poi tutti gli altri, i napoletani, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, disillusi e vitali, le loro derive malinconiche, le ironie tragiche, gli occhi un po’ avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sa essere lunghissima la vita, memorabile o ordinaria. Lo scorrere del tempo regala tutto il repertorio di sentimenti. E lì in fondo, vicina e lontana, questa città indefinibile, Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male”.

Nel cast, accanto a Dalla Porta e Rienzo, ci sono attori come Dario Aita, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.

Il film, girato tra Napoli e Capri, è una co-produzione Italia-Francia. Scritto e diretto da Paolo Sorrentino, è un film Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé.

Il direttore della fotografia è Daria D’antonio, il Costume Artistic Director è Anthony Vaccarello per Saint Laurent, il costumista è Carlo Poggioli, il montatore è Cristiano Travaglioli, lo scenografo è Carmine Guarino, il casting è di Annamaria Sambucco e Massimo Appolloni.

Il film è distribuito da PiperFilm.

Celeste dalla Porta è nata il 24 dicembre 1997 a Milano, figlia di Melina Mulas, fotografa di fama, e di Paolino Dalla Porta, noto musicista jazz, ed è nipote del famoso fotografo Ugo Mulas. Ha studiato al Liceo Artistico di Brera e si è formata presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove si è diplomata nel 2021. Attrice e modella, ha ha esordito sul grande schermo con tre cortometraggi prima di essere diretta da Sorrentino in Parthenope.

Daniele Rienzo, classe 1990, nasce a Napoli e si trasferisce a Roma, dove studia e si diploma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Attore e musicista, lavora tra il 2010 e il 2017 con registi come Alessandro Celli e Carlo Carlei. Esordisce al cinema nel 2021 in «Morrison» di Federico Zampaglione, nel ruolo di Zed. Nel 2022 è nel cast della serie Disney+ «Uonderbois» con la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano e in «Ripley» del premio Oscar Steven Zaillian.