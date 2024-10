A Rimini il più grande evento al mondo di marketing per la ristorazione 

L’Italia si conferma ancora una volta il punto di riferimento mondiale per l’innovazione nel settore della ristorazione ospitando giovedì 17 ottobre il Food Marketing Festival 2024, l’evento più importante a livello globale interamente dedicato al marketing per la ristorazione. Anche per questa edizione sono attesi migliaia di professionisti, tra ristoratori, baristi, pasticcieri e imprenditori, provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall’estero, attratti dalla reputazione dell’evento come centro di formazione e ispirazione per chi desidera innovare il proprio business.

In un settore che vale oltre 92 miliardi di euro in Italia (Rapporto Ristorazione 2024 di FIPE), il successo di un’attività non si misura più solo con la qualità della cucina, ma con la capacità di sapersi distinguere e attrarre clienti attraverso strategie di marketing efficaci e ben strutturate. Più del 62% delle nuove attività di ristorazione chiude entro i primi tre anni, spesso a causa della mancanza di competenze di gestione e promozione adeguate, evidenziando quanto sia cruciale per gli imprenditori del settore acquisire conoscenze avanzate su marketing, gestione delle prenotazioni e fidelizzazione del cliente.

Il Food Marketing Festival rappresenta un’opportunità unica per affrontare le sfide economiche del momento, caratterizzate da inflazione e cambiamenti nelle abitudini di consumo, e offre ai partecipanti strumenti concreti per migliorare il proprio business. L’evento sarà guidato da Giuliano Lanzetti, fondatore di Pienissimo e titolare del celebre Bounty di Rimini, un punto di riferimento per chi cerca di trasformare il proprio locale in una macchina automatizzata e di successo. Lanzetti, con la sua esperienza e il suo libro best-seller “Pienissimo. Come riempire il tuo locale senza rimanerne schiavo”, ha già aiutato migliaia di imprenditori a migliorare i propri risultati.

“La ristorazione non è più solo una questione di buon cibo, è una questione di marketing. Chi non riesce ad adattarsi rischia di essere sopraffatto dal mercato”, afferma Lanzetti, sottolineando l’importanza di saper comunicare efficacemente il proprio valore, fidelizzare i clienti e affrontare le sfide con resilienza.

Durante il Food Marketing Festival 2024, si parlerà di strategie di marketing innovative, fidelizzazione dei clienti, gestione dello staff e di come affrontare le crisi economiche senza compromettere il valore percepito del proprio locale. L’obiettivo è fornire strumenti pratici che permettano ai partecipanti di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita e successo.

L’evento si terrà presso la Fiera di Rimini e l’ingresso sarà gratuito previa registrazione sul sito ufficiale: www.foodmarketingfestival.it.

Per i ristoratori e gli imprenditori del settore che vogliono crescere e restare competitivi in un mercato in continua evoluzione, il Food Marketing Festival è una tappa obbligata, un’occasione per imparare dai migliori e portare innovazione nelle proprie attività.