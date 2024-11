A San Marino la Magia è di Casa tutto l’Anno!

San Marino 08/11/24

Non solo tre giorni di spettacoli, ma un impegno costante che dura tutto l’anno: l’Associazione Arte Magica Sammarinese conferma il suo ruolo attivo e propositivo nella scena culturale della Repubblica di San Marino.

Con iniziative che vanno ben oltre il famoso Festival Internazionale della Magia, in programma quest’anno dal 14 al 16 marzo, l’associazione si impegna a rendere San Marino un punto di riferimento per appassionati e professionisti dell’arte magica in ogni stagione.

Un calendario di eventi per una magia continua

Accanto ai tre giorni di festival, che ogni anno richiamano pubblico e artisti da tutto il mondo, l’Associazione organizza iniziative che spaziano dalla formazione alla promozione culturale. Tra gli eventi di maggior rilievo, una Scuola di Pick Pocketing, dove il maestro Tino Fimiani insegna ai maghi l’arte del borseggio a fini di spettacolo, e le conferenze riservate agli addetti ai lavori, come la serata dedicata al mago, attore e comico francese Gaëtan Bloom, un vero mito mondiale della magia, rinomato per la sua creatività senza pari. Entrambi gli eventi si terranno presso la Sala Montelupo di Domagnano, un luogo ormai divenuto un centro per la cultura magica di San Marino.

La magia come motore di attrazione per San Marino

Questi appuntamenti, oltre a nutrire la comunità degli appassionati, hanno un impatto economico e turistico significativo. La magia, grazie alla sua capacità di attrarre visitatori da diverse parti d’Europa, si dimostra un vero e proprio indotto per la Repubblica di San Marino, richiamando non solo pubblico, ma anche professionisti, operatori del settore e curiosi. Con eventi distribuiti durante l’anno, l’Associazione Arte Magica Sammarinese contribuisce a rendere San Marino una meta vivace e attrattiva in ogni stagione.

Prossimo appuntamento: il Festival Internazionale della Magia

Il clou della stagione magica sarà naturalmente il Festival Internazionale della Magia di San Marino, in programma dal 14 al 16 marzo prossimi, un appuntamento di rilevanza internazionale che celebra l’arte magica in tutte le sue forme, dai grandi illusionisti ai talenti emergenti.

Per ulteriori informazioni e per scoprire il calendario completo degli eventi, si invita a seguire le comunicazioni ufficiali dell’Associazione Arte Magica Sammarinese.