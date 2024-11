A San Marino Outlet Experience è già Natale: Sabato 23 novembre accensione del grande albero e delle luminarie

Tutti i giorni, fino al 6 gennaio, la pista di ghiaccio e il trenino attendono i visitatori. Ogni weekend in programma attività ludiche e attrazioni

Dal 23 novembre scatta anche l’anteprima Black Friday

Novità punti vendita: inaugurati gli store di Chicco e Angelico

San Marino, 19 novembre 2024 – Si accendono le luci di Natale a San Marino Outlet Experience che, da sabato 23 novembre a lunedì 6 gennaio, si trasformerà in un luogo magico per fare acquisti e vivere a pieno lo spirito natalizio.

Lo start ufficiale è fissato per sabato 23 novembre con l’accensione del grande albero nella Welcome Plaza e delle luminarie, al culmine di un pomeriggio che vedrà protagonisti I sognatori di bolle. Milioni di minuscole bolle iridescenti scenderanno dal cielo come magici fiocchi di neve. Oltre alla “nevicata di bolle”, ogni ora, a partire dalle 16:00 e fino alle 18:00, per le vie dell’outlet ci sarà uno show itinerante con gli artisti delle bolle pronti ad incantare i visitatori.

Sabato 23 novembre partiranno anche le due attrazioni principali del Natale targato San Marino Outlet Experience. Dopo il grande successo dello scorso anno, nella Event Plaza torna la pista di ghiaccio da 200 mq. Grandi e bambini potranno concedersi una pattinata mano nella mano, oppure potranno godersi un viaggio per le vie dell’outlet a bordo di un colorato trenino natalizio.

Entrambe le attrazioni, completamente gratuite, saranno attive tutti i giorni nei seguenti orari:

-dal 23 novembre al 20 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato domenica anche al mattino (dalle 11:00 alle 13:00);

-dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Ogni weekend, fino a Natale, sono previste attività ludiche per bambini o attrazioni per tutta la famiglia (programma completo sul sito sanmarinooutlet.com).

DAL 23 NOVEMBRE AL VIA ANCHE L’ANTEPRIMA BLACK FRIDAY

L’avvio del Natale di San Marino Outlet Experience coinciderà con la partenza dell’anteprima Black Friday per gli iscritti alla newsletter che potranno beneficiare in anticipo degli sconti. Le promozioni per tutti, nelle boutique aderenti, partiranno mercoledì 27 novembre e si protrarranno fino al Cyber Monday del 2 dicembre.

NUOVE APERTURE DI CHICCO E ANGELICO

Aumenta l’offerta di brand presenti San Marino Outlet Experience. Nelle ultime settimane hanno inaugurato i loro punti vendita Chicco, multi-specialista nel settore della cura del bambino con le sue proposte di giocattoli e moda, e il lanificio Angelico, brand che unisce l’eccellenza del Made in Italy della tradizione sartoriale italiana all’innovazione del design.

FOCUS ON SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE

San Marino Outlet Experience è un outlet di 17.000 mq che ospita brand internazionali del lusso e prestigiose boutique nel settore dell’abbigliamento, degli accessori e dell’arredo casa oltre a lounge-bar, cafè e ristoranti.

La struttura, che ha sede nella Repubblica di San Marino, in Strada degli Angariari, 41 a Falciano, lungo l’asse stradale che collega Rimini a San Marino è conforme alle più stringenti normative di eco-sostenibilità e al protocollo BREEAM, uno dei più affermati standard di certificazione internazionale per la sostenibilità edilizia. È dotata di un parcheggio coperto da 1.400 posti, con accesso diretto all’Outlet e di un’area riservata ai veicoli elettrici con 38 colonnine di ricarica disponibili a titolo gratuito. Fra i servizi offerti agli ospiti anche una Welcome Lounge con personale multilingua, l’Info Point dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino “Visit San Marino”, wi-fi gratuito in tutte le aree, una zona giochi attrezzata, gratuita, per le famiglie con bambini e 400mq di lounge per chi è alla ricerca di una esperienza di shopping riservata, esclusiva e confortevole.

San Marino Outlet Experience è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. I negozi presenti sono disponibili online: www.sanmarinooutlet.com