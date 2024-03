A San Marino Outlet Experience un weekend ricco di attività per trascorrere la Festa del papà

San Marino, 15 marzo 2024 – San Marino Outlet Experience celebra la Festa del Papà con un weekend di divertimento all’insegna delle costruzioni.

Sabato 16 e domenica 17 marzo, dalle 11:00 alle 18:00, nell’area accanto alla Playground ci saranno tante allegre attività dedicate a tutta la famiglia.

Nell’area “Gioco Libero” i più piccoli e i loro papà potranno dare libero sfogo alla loro creatività, acquistando all’etto i mattoncini colorati e divertendosi insieme a costruire infiniti giochi.

Nell’area gioco “Monta e smonta” i piccoli costruttori potranno divertirsi con kit da gioco speciali, con i quali potranno creare, con gli stessi mattoncini, tantissime costruzioni.

Ci sarà, inoltre, un’Area Espositiva in cui tutta la famiglia potrà ammirare le elaborate e sorprendenti creazioni realizzate nelle due giornate da veri professionisti delle costruzioni.

In programma anche la “Challenge Piccoli Costruttori”, una sfida all’ultimo mattoncino che si terrà sabato alle ore 16:00 e domenica alle ore 11:00 e alle 16:00. Alla fine della challenge ogni partecipante riceverà un simpatico ricordo della giornata e i più veloci e creativi potranno vincere fantastici premi.

Sabato e domenica alle ore 15:00 ci sarà, inoltre, la “Challenge Melby”, promossa dal brand di abbigliamento per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, nuova boutique che si è aggiunta alla famiglia di San Marino Outlet Experience. La challenge consisterà nel realizzare in un tempo definito la scritta Melby, utilizzando i mattoncini sfusi. In palio per i primi tre vincitori esclusive gift card e speciali voucher spendibili presso la boutique Melby dell’outlet. Tutti i partecipanti riceveranno uno speciale omaggio.

Infine, Monnalisa presenta, domenica 17 marzo dalle ore 15 alle 19, il divertente evento per bambini “Modella per un giorno”. Un format che trasforma la boutique in un romantico set fotografico, con tanti abiti a disposizione da abbinare ad accessori irresistibili, comporre il proprio look ed avere in regalo una foto professionale. Per partecipare è necessario prenotare il proprio appuntamento (tel. 3428401218 – shop.sanmarino@monnalisa.eu).

Ufficio stampa: MOAB