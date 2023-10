  “A SAN MARINO, UN APERITIVO CON BRUSSELS” “VISIT BRUSSELS” E “HUB.BRUSSELS” HANNO INCONTRATO GLI OPERATORI TURISTICI E IMPRENDITORI DEL TITANO

Realtà che sembrano lontane ma che invece hanno tanti punti di vicinanza ed il desiderio di una fattiva sinergia in ambito di turismo congressuale ma, più in generale, nel business e nei flussi turistici .

San Marino, 16/10/2023 – “A San Marino, un aperitivo con Brussels”. Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro informale e di networking, nelle sale dell’Osteria dell’Hotel Titano di San Marino, organizzato da “VisitBrussels”, (l’Ente di promozione e Comunicazione Turistica della Capitale Belga), e “Hub.Brussels” (Agenzia per lo Sviluppo d’Impresa e la Trazione degli Investimenti Esteri nella Regione di “Brussels Capitale”). Una iniziativa promossa dal Convention & Visitors Bureau della Repubblica di San Marino e patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino, in cui operatori del turismo ed imprenditori hanno potuto conoscere le numerose opportunità commerciali e di business dell’area della capitale belga.

Guglielmo Pisana, Consigliere Economico e Commerciale Hub.Brussels agenzia per lo sviluppo della “Regione Brussels Capitale in Italia, Malta e San Marino”: «È la mia prima missione ufficiale a San Marino e sto scoprendo molte realtà ed aziende davvero innovative»

Ursula Jone Gandini, Direttrice “Ente Turismo Bruxelles”, che si occupa di promozione in tutta Italia:

«Grazie anche alla collaborazione con Trends ed il CVB di San Marino, siamo riusciti ad arrivare qui, e quello che ci auguriamo è di poter lavorare insieme a San Marino, portarlo alla “Brussels House”, che è il nostro ufficio a Milano. Non ci dispiacerebbe iniziare questa partnership sia dal punto di vista turistico che commerciale. Comunque, a proposito di turismo, i tour operator di San Marino hanno già compreso Brussels tra le loro proposte, però quello che mi piacerebbe fare e poterli incontrare, parlare con loro e magari, un domani, potergli presentare i partner belgi e dargli qualsiasi informazioni loro possano richiedere. Tra l’altro, abbiamo avuto il piacere di incontrare anche la Dirigente dell’ufficio di Stato per il Turismo, Annachiara Sica, che ha rinnovato il plauso del Segretario di Stato al Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, per l’iniziativa – conclude la direttrice -.È stata una giornata molto proficua e sono sicura che, da qui in avanti, riusciremo a mettere in cantiere tanti progetti interessanti insieme ai sammarinesi».