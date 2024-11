A San Marino una mostra dedicata a Amos Luchetti Gentiloni, dal 30 novembre al Museo Pinacoteca San Francesco a cura di Paolo Rondelli e Renzo Broccoli

La mostra “Amos Luchetti Gentiloni. Architetto, Imprenditore e Sovrintendente ai Monumenti”, che inaugura sabato 30 novembre alle ore 17 al Museo Pinacoteca San Francesco, prende le mosse dalla volontà di illustrare il forte legame fra un riconosciuto esponente della cultura del primo ‘900 e la Repubblica di San Marino, legame di recente rinnovato dalle eredi Luchetti Gentiloni con una importante donazione di ceramiche agli Istituti Culturali sammarinesi.

Nato a Filottrano il 9 agosto 1889, in una delle più importanti nobili famiglie marchigiane legate anche al patriziato sammarinese fin dalla fine del ‘700 col titolo di Conti di Oliveta, Amos lascia le Marche giovanissimo per trasferirsi a Roma dove collabora come architetto negli uffici tecnici comunali. Parallelamente il suo interesse per le arti applicate lo porta ad avviare nella Capitale una fabbrica/scuola di ceramica artistica, la Manifattura Picena, la cui qualità e originalità è ben testimoniata dai pregiati oggetti in mostra al Museo San Francesco.

Negli anni ‘20 si riavvicina a casa e sceglie San Marino per proseguire la sua attività imprenditoriale. Insedia in località Fondi una fabbrica di produzione di ceramica, avvia collaborazioni con piccole industrie per la realizzazione di mobili, si dedica alla progettazione di interni. La vivacità creativa che caratterizza gli anni di libera professione è rappresentata qui da pezzi d’arredo di sua progettazione, documenti d’archivio e altre testimonianze che attestano sia le commissioni ricevute che i doni inviati dal Gentiloni per le sale di rappresentanza sammarinesi.

Il capitolo conclusivo della mostra riguarda la sua nomina a Sovrintendente alle Antichità e ai Monumenti sammarinesi, a partire dal 1964. Fra i primi lavori di cui si occupa vi è il Convento San Francesco e l’istituendo Museo, spazio scelto, non a caso, per ospitare la mostra a lui dedicata.

“A completamento dell’esposizione” scrivono i curatori, Paolo Rondelli e Renzo Broccoli “abbiamo scelto progetti di lavori non eseguiti, inediti e altamente rappresentativi dell’opera di Amos Luchetti e della sua grande capacità di rappresentare con pochi tratti volumi complessi e ampie prospettive”.

La mostra, organizzata dagli Istituti Culturali e patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura e dall’Ambasciata d’Italia a San Marino, sarà visitabile gratuitamente fino al 2 marzo 2025.

Amos Luchetti Gentiloni. Architetto, Imprenditore e Sovrintendente ai Monumenti

A cura di Paolo Rondelli e Renzo Broccoli

Organizzata da Istituti Culturali della Repubblica di San Marino

Con il patrocinio delle Segreterie di Stato per l’Istruzione e Cultura e Ambasciata d’Italia a San Marino

Opening 30 novembre ore 17.00

Museo Pinacoteca San Francesco, Via Basilicius – Città di San Marino

30 novembre 2024 – 2 marzo 2025

Orari di apertura: 9-17 (chiuso il 25 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025)

Ingresso alla mostra: libero