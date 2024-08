A Santarcangelo al via venerdì 23 la Festa dell’Unità più grande della provincia: dieci giorni di confronti, concerti, musica, stand gastronomici e momenti  di svago all’Area Campana con un calendario di incontri tematici che avranno per protagonisti amministratori e politici locali e nazionali.

Dal Burraco Solidale della Festa di Canonica oltre 1000 euro per donare attrezzature esterne alla Scuola per l’infanzia della frazione

Dopo il lungo fine settimana di Canonica, con l’anteprima del Burraco Solidale che ha consentito di raccogliere e destinare oltre 1000 euro di ricavato in favore della nuova scuola dell’Infanzia (si contribuirà all’acquisto di giochi e attrezzature per l’area esterna del plesso), si alza il sipario sulla Festa dell’Unità di Santarcangelo, la più lunga sul panorama provinciale con i suoi dieci giorni di svolgimento all’Area Campana e un ricchissimo calendario di incontri, confronti, concerti, musica, stand gastronomici e momenti di svago fra venerdì 23 agosto e domenica 1 settembre.

“Nel ringraziare i tantissimi volontari che sono il cuore pulsante dell’evento, tutte le persone e gli sponsor che ci consentono di portare avanti una tradizione che si rinnova anno dopo anno e i Giovani Democratici per il contributo di idee e azioni, non posso che evidenziare l’importanza che riveste la Festa dell’Unità in un momento storico come questo: abbiamo una grande responsabilità come Partito Democratico, ricercare il confronto più ampio in un clima dialettico, costruttivo e di interesse comune, rinsaldare un clima solidale, ricordando che prima di tutto è importante ciò che ci unisce per combattere le diseguaglianze e dar valore all’Europa. Il Pd ha un ruolo importante nella politica e nella società, deve diventare sempre più un punto di riferimento e coltivare la capacità di ascolto, confronto e riflessione: è la passione l’arma della nostra compattezza, la nostra forza è l’essere l’espressione della comunità” commenta la segretaria Paola Donini, che anticipa: “Abbiamo organizzato e messo in calendario diversi momenti di riflessione pubblica sui temi centrali per il presente e il futuro della nostra regione che sarà chiamata a eleggere il nuovo governatore a metà novembre e per l’intero Paese. Confronti che avranno per protagonisti diversi amministratori e politici locali e nazionali e in cui si parlerà fra le altre cose di autonomia differenziata, costruzione delle città e progetti possibili nello spazio serale che precede i concerti. E durante ila festa sarà inoltre possibile firmare proprio per il referendum contro l’autonomia differenziata”.

IL PROGRAMMA

Oltre ai momenti di approfondimento politico sui temi di attualità, ogni sera saranno in calendario appuntamenti musicali, non mancheranno pesca, tombola, spettacoli a ingresso gratuito e la canonica offerta degli stand gastronomici della tradizione con self service aperto anche a pranzo nelle due domeniche.

L’immancabile momento dedicato alle sette note e al ballo folk avrà per protagoniste nelle prime tre serate le Orchestre “Patrizia Ceccarelli”, “David Pacini” (con le “Sirene Danzanti”) e “Romagna Folk”, mentre per lunedì 26 i Giovani Democratici del Pd Santarcangelo e del Pd Provinciale hanno organizzato una serata speciale con tavola rotonda, un apericena con birre “Noiz”, dj set di Matteo Pignataro e Jack the Trick live. Martedì 27 sarà la volta del concerto dei “Magic Queen”, il 28 del gruppo “Revolution”, il 29 riecco l’Orchestra con “Bergamini”, venerdì 30 ci sarà il tributo ai Pooh “Hoop”, il 31 l’Orchestra “Davide Salvi” e domenica 1 per il gran finale l’Orchestra “La Tradizione”